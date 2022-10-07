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恒指半日跌202點 科指跌2.8%跌穿10天線

聯儲局鷹派信號，美匯指數重上112，美期亞股下跌，恒指今早低開160點，低位跌226點，其後曾收窄至跌130點，半日高低波幅96點。前身為「太陽娛樂」的YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.026元，升100%；周三上市的艾美疫苗（6660）收報23元，升38.06%，曾升最多56.36%，高見26.05元，創上市新高。

恒指半日跌202點或1.13%，報17809點，大市成交金額313億元；國指跌96點或1.56%，報6089點。恒生科技指數收報3558點，跌2.8%，曾跌最多2.88%，是9月28日後最大跌幅。

藍籌股成交金額100.85億元，佔大市成交32.22%；科指成份股成交金額56.19億元，佔大市成交17.95%；國指成份股成交金額74.84億元，佔大市成交23.91%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、農夫山泉（9633）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，60隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升3.06%，收報21.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌11.11%，收報1.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報17.16元，升0.94%；跌幅最大的是理想（2015）收報79.35元，跌16.12%。

恒指下試10天線(17627.73點)。科指跌穿10天線(3569.5點)。

北水、南水休市。

傳延付利息，旭輝系早市齊插13%。旭輝（0884）創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌15.28%。旭輝永升（1995）見52周低2.36元，收報2.42元，跌11.36%。

叮噹健康（9886）穩價期結束，期間擲逾6000萬元「托價」。收報11.9元，無升跌。

周焯華大手減持前稱「太陽娛樂」的YEAH YEAH GROUP（8082），不再為控股股東。收報0.026元，升100%。

澳博（0880）子公司股權變動， 何超鳳接手梁安琪澳娛綜合10%持股收報3.01元，跌0.66%。

國泰（0293）：過去客運縮減以至機組人員需時更新執照，深信機師薪酬具競爭力。收報8.7元，升0.81%。

友和（2347）銅鑼灣旗艦店明日正式開業，料明年再開兩實體店。收報1.16元，無升跌。

金山軟件（3888）：擬為金山雲撥備，首三季將錄重大虧損。見52周低19.3元，收報19.38元，跌12.31%。

破底股方面

28隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見5.69元，收報5.76元，跌5.42%；融創服務（1516）低見1.8元，收報1.8元，跌6.74%；榮萬家（2146）低見1.48元，收報1.58元，跌7.06%；龍光地產（3380）低見0.495元，收報0.51元，跌5.56%；旭輝（0884）低見0.61元，收報0.61元，跌15.28%；中梁（2772）低見0.5元，收報0.52元，跌5.45%；指尖悅動（6860）低見0.086元，收報0.099元，升4.21%；北京汽車（1958）低見1.67元，收報1.7元，跌2.3%；小鵬（9868）低見39.9元，收報40.1元，跌6.85%；昊海生物科技（6826）低見22.15元，收報22.4元，跌8.01%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.95元，收報0.96元，跌8.57%；新城發展（1030）低見1.77元，收報1.77元，跌6.35%；金地商置（0535）低見0.51元，收報0.51元，跌3.77%；華晨中國（1114）低見2.04元，收報2.14元，跌5.31%；廣汽集團（2238）低見5.43元，收報5.45元，跌4.05%；東風集團股份（0489）低見4.14元，收報4.14元，跌4.39%；長城汽車（2333）低見8.18元，收報8.23元，跌5.29%；粵海投資（0270）低見5.95元，收報6.04元，跌3.51%；天津創業環保（1065）低見2.4元，收報2.46元，跌3.91%；康希諾生物（6185）低見40.45元，收報41.05元，跌4.53%。

異動股

上升異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.026元，升100%；艾美疫苗（6660）收報23元，升38.06%；三巽控股（6611）收報0.3元，升25%；BC科技（0863）收報2.37元，升19.1%；科軒（0476）收報0.048元，升17.07%；鼎石資本（0804）收報0.021元，升16.67%；上置集團（1207）收報0.017元，升13.33%；時富金融（0510）收報0.425元，升11.84%；中國通才教育（2175）收報3.88元，升11.17%；雙財莊（2321）收報1.27元，升9.48%；雲遊控股（0484）收報0.7元，升9.38%。

下跌異動股，包括，恒偉集團（8219）收報0.4元，跌20%；東銀國際（0668）創上市新低，見0.131元，收報0.131元，跌18.13%；理想汽車（2015）收報79.35元，跌16.12%；旭輝（0884）創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌15.28%；金山軟件（3888）見52周低19.3元，收報19.38元，跌12.31%；壹賬通金融科技（6638）創上市新低，見1.78元，收報1.8元，跌11.76%；佳源國際（2768）收報0.158元，跌11.73%；旭輝永升服務（1995）見52周低2.36元，收報2.42元，跌11.36%；碧桂園（2007）收報1.68元，跌11.11%。

 

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