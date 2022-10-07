於現場剛完成國泰（0293）空中服務員面試的陳小姐和張先生，接受本報訪問。現齡23歲的陳小姐表示，特意因為今場面試由温哥華飛回香港參加，又形容「成為空姐是由細到大的夢想」。陳小姐表示，過去在温哥華約有一年半的工作經歷，從事文員工作。她表示，自己大學畢業後，一直想加入航空業，但因疫情而擱置。陳又指，看好香港航空業復蘇，對前景有信心，認為月薪約17000合理，又相信一個月能飛足90小時。她又表示，對剛剛的面試有信心，希望籍今次機會「跳出comfort zone，挑戰自我」，亦希望日後能在航空業慢慢晉升至高級空中服務員。陳小姐去年每月薪酬約18000至20000元。
現歲35歲的張先生稱，過去從事約6年的零售工作，又指「自己過去一直有興趣加入航空業，成為空少」。張先生指，得知國泰疫情後第一次舉行大型招聘，便立即申請，亦對剛剛完成的面試有信心。他認為薪金水平合理，因為當中包括旅行補貼等。張續指，現時航空業需求大，儘管過去曾出現過大型解僱事件，但表示不擔心，對前景感樂觀，亦對香港抱有信心。
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