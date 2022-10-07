現歲35歲的張先生稱，過去從事約6年的零售工作，又指「自己過去一直有興趣加入航空業，成為空少」。張先生指，得知國泰疫情後第一次舉行大型招聘，便立即申請，亦對剛剛完成的面試有信心。他認為薪金水平合理，因為當中包括旅行補貼等。張續指，現時航空業需求大，儘管過去曾出現過大型解僱事件，但表示不擔心，對前景感樂觀，亦對香港抱有信心。

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