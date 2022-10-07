自香港逐漸放寬旅客入境後，國泰航空（0293）6月隨即公布招聘行動，今日於香港康得思酒店舉辦首場自疫情的大型招聘活動。企業事業總經理黃文傑表示，集團將集中本地招聘，現時有足夠人手營運年底前恢復30%客運力的目標，未來18至24個月招聘4000名前線員工為明年及其後幾年復蘇作準備。他又認為，國泰空中服務員酬薪具競爭力，目前主要招初級客中服務員，已申請「回巢」的人士職位重新分配亦集中為初級空中服務員，薪酬亦屬「新人價」。
黃文傑又表示，非常歡迎政府近日調整機組人員檢疫措施，在過去兩年航空業接近冰封，提升運力需要時間，包括調回飛機，目前仍三成飛機停泊在海外。黃又指，重新招聘機師需通過民航處的機師試或更新牌照，在安全飛行上絕對符合指標。黃續指，目前客運水平約疫情前16%，提升運力為國泰首要任務。
國泰機艙服務部總經理毛潔瓊表示，為錄取者先進行為期七星期的有薪培訓，底薪為9100元，通過筆試的人員可正式成為機艙服務員員工，每月飛足90小時，月薪約17000元至18000元，當中包括基本底薪及外站和其他津貼。毛潔瓊表示，以國泰目前運力及其後運力恢復，相信能為員工提供90小時的飛行。
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