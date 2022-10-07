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屈臣氏推Skinfie Lab智美肌 AI皮膚分析推薦護膚產品

屈臣氏集團宣布，將於亞洲地區推出備有創新皮膚分析功能的「Skinfie Lab智美肌」，運用人工智能技術，只需一張自拍照就可為顧客提供個人化的護膚產品推薦。Skinfie Lab會率先在香港屈臣氏推出，2023年初前陸續擴展至泰國、台灣、菲律賓、新加坡、馬來西亞及印尼屈臣氏。

屈臣氏集團表示，Skinfie Lab是集團在亞洲最新的科技應用成果，為顧客提供一個全面的 O+O（線下及線上）服務體驗。集團旗下的英國零售品牌Superdrug去年已推出人工智能皮膚分析顧問，深受顧客歡迎，銷售轉換率也因而倍增。

Skinfie Lab由屈臣氏集團與歐萊雅科技應用公司ModiFace攜手開發，使用人工智能分析顧客皮膚，制定合適的護膚方案。Skinfie Lab與皮膚科醫生共同研發，以15年的皮膚科研究為基礎，運用人工智能分析逾1.6萬張張自拍圖像，準確從顧客的自拍照中偵測出皮膚狀況，包括暗瘡、細紋、色素沉澱、粗大毛孔等。

顧客只需上傳自拍照，並在手機回答簡單問題，Skinfie Lab便能提供個人化且深入的皮膚分析，同時推薦合適產品，顧客更可即時於屈臣氏網上商店購買產品。

另外，屈臣氏集團與ModiFace開發的虛擬試妝工具ColourMe，自2019年推出以來的虛擬試妝用量已達4000 萬人次，銷售轉換率亦提升高達5倍。

屈臣氏集團亞洲首席數碼總監吳逸群相信，Skinfie Lab將會改變顧客購買護膚產品的模式，亦可為護膚新手建立專屬的護膚方案。集團將致力運用先進的科技來開發創新的技術方案，為顧客提供無縫的O+O購物體驗。

 

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