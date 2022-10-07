英國《金融時報》引述消息報道，倫敦最貴豪宅的實際所有人是恒大集團（3333）創始人許家印，作價2.1億英鎊，於英國新冠疫情爆發前購入。
購買倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅的公開面孔是內地地產商人Cheung Chung-kiu，後者旗下的公司CC Land擁有倫敦摩天大樓「Cheesegrater」。報道引述消息指稱，實際幕後所有人是許家印。
根據英國土地註冊處的文件，英屬維爾京群島註冊的名為VisionPerfect Global Limited的公司從Curaçao註冊的Yunak Property Corp.購買了這一超級豪宅。兩位CC Land的高管獲委任為一家英國相關公司的董事，2020年2月的紀錄顯示許家印之妻丁玉梅擁有這家公司75%或以上股份。
該倫敦超級豪宅實際上也在出售，但還沒有進入正式出售程序。
CC Land告訴《金融時報》稱，該公司與該物業有關，但並不是所有人。恒大和許家印沒有回應《金融時報》查詢。
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