大國文化及Makerville指出，演唱會事故發生至今已經逾兩個月，這段日子並沒有不斷對外交代並選擇沉默，主要原因是希望待政府專家小組及各部門的調查有最終結果，更希望首先專心照顧好傷者的需要。

聲明指，事故發生後，公司立即聘請獨立第三方專家協助我們進行調查，了解事件的來龍去脈。公司內部也從不同細節搜羅資料，包括是次演唱會的籌備流程及安排、提交予相關機構的文件及現場檢查報告，以及曾建議的一系列額外安全措施等。公司明白公眾希望得知上述資料，因此在調查結果公布後，將在不影響任何法律程序的情況下向公眾交代更多的細節。

至於在委聘製作團隊上，聲明提到，包括在演唱會擔任關鍵職務的總承辦商及監製，資歷及經驗屬首要考量。公司明白公眾對MIRROR演唱會有極高期許，所以選擇委聘被業內視為頂尖的團隊，而絕非選擇較便宜的非一線團隊，成本更非首要考慮因素。

聲明強調，因事故受傷的三位舞者，包括李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，公司一直相當關心他們，並與與其家人聯繫，承諾承擔他們的醫療費用及提供其他援助，公司繼續和他們保持溝通以提供各方面適切的支援。

大國文化及Makerville稱，特別感恩阿Mo爸爸及家人，願意與公司多次直接、真誠地溝通。「大家共同目的只有一個，就是盡力支持阿Mo踏上康復之路」。

聲明指，事發後公司亦有與舞者見面及和舞者代表保持聯絡，並提供所需協助。公司對受事件影響的舞者深感抱歉，舞者一直是公司緊密合作的夥伴，所有舞者與MIRROR一樣，是一個精彩演出中不可或缺的元素，公司承諾會盡力在各方面繼續支援香港的舞者。

聲明提到，公司一直致力推動香港的創意工業及表演藝術的方向及決心，不會因是次事故有所影響。當局正檢視舞台製作的監管制度，確保表演者的安全，公司亦會汲取經驗，更加努力，繼續向前。

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