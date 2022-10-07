恒生銀行（0011）發表報告，將今年中國經濟增長預測由4%降至3.7%，反映內地經濟前景轉弱，餘下時間繼續面臨不確定性，下行風險較高，疫情和房地產市場仍是兩大主要挑戰。
為振興房市，內地年初至今累降與按揭相關的5年期貸款市場報價利率（LPR）0.35個百分點，幅度高於同期1年LPR降幅0.15個百分點，行動顯示人行對房地產市場的擔憂，以及支持行業的意圖。不過恒生指出，到目前為止措施對恢復市場對房地產市場信心的幫助有限，房地產銷售和樓價表現仍然低迷。
鑑於房地產市場對經濟和社會穩定的重要性，恒生認為或會有進一步的政策支持以防止該行業出現急劇收縮的情況，然而官方仍處於防止房地產行業過度擴張的立場，或會在短期內減緩行業的增長。
今年人行貨幣政策轉趨寬鬆，不過額外流動性暫時對實體經濟的支持有限，消費者和企業對經濟的信心仍然低迷，信貸需求維持疲軟，市場看到疫情和房地產市場兩方面有較大改善之前，對經濟的信心可能繼續偏弱。不過一旦市場信心恢復，寬鬆貨幣政策會對實體經濟展現更大的刺激作用，在此之前，財政政策特別是通過增加發行專項債以進行更多基建投資，仍會是支持經濟的主要方式。
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