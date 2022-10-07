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成交再創十個月低 恒指收市跌272點 全周累升3%三個月最勁

 

觀望今晚非農數據，美匯指數受制於10天線，美10年債息微升，續略高於10天線，美期反覆向下，歐股亞股下跌，港股同樣反覆，午後跌幅擴大，不過成交僅570億，再創逾十個月低，恒指兩日累跌347.92點，全周累升3%，見三個月最大按周升幅，科指國指亦創逾一個月最大按周升幅。周焯華減持YEAH YEAH GROUP（8082）勁升130%，周三上市的艾美疫苗（6660）升48%。

恒指今早低開160點，早市曾收窄至跌130點，午後跌幅擴大至294點，全日高低波幅164點。

恒指收市跌272點或1.51%，報17740點，大市成交金額570億元，較上日減少8.79%，是2021年12月24日517.21億元成交後最少；國指跌110點或1.79%，報6074點。恒生科技指數收報3539點，跌3.3%。

藍籌股成交金額238.96億元，佔大市成交41.92%；科指成份股成交金額125.44億元，佔大市成交22%；國指成份股成交金額176.93億元，佔大市成交31.04%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、中海油（0883）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，65隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升1.88%，收報21.65元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌8.96%，收報21.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報17.2元，升1.18%；跌幅最大的是金山軟件（3888）見52周低17.7元，收報18.58元，跌15.93%。

恒指下試10天線(17620.8點)。科指跌穿10天線(3567.65點)。

北水、南水休市。

一周表現

恒指本周累升3%或517點，升幅是6月24日後最大，當時收市升幅為3.06%；本周表現最佳的是李寧（2331），累升11.15%，其次為金沙中國（1928）及安踏（2020），分別升9.9%及9.07%。而表現最差的是新世界發展（0017），累跌4.48%，其次為翰森製藥（3692）及碧桂園（2007），分別跌4.19%及3.3%。

國指本周累升2.72%或160點，升幅是8月26日後最大，當時收市升幅為2.99%；本周表現最佳的是李寧（2331），累升11.15%，其次為安踏（2020）及中芯國際（0981），分別升9.07%及7.5%。而表現最差的是郵儲銀行（1658），累跌8.42%，其次為中國飛鶴（6186）及中國燃氣（0384），分別跌4.18%及4.14%。

科指本周累升2.6%或89點，升幅是8月26日後最大，當時收市升幅為2.62%；本周表現最佳的是攜程（9961），累升8.92%，其次為中芯（0981）及明源雲（0909），分別升7.5%及5.81%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌12.07%，其次為金山軟件（3888）及理想（2015），分別跌11.1%及10.98%。

傳延付利息，旭輝系早市齊插13%。旭輝（0884）創上市新低，見0.61元，收報0.66元，跌8.33%。旭輝永升（1995）見52周低2.35元，收報2.5元，跌8.42%。

叮噹健康（9886）穩價期結束，期間擲逾6000萬元「托價」。收報11.92元，升0.17%。

周焯華大手減持前稱「太陽娛樂」的YEAH YEAH GROUP（8082），不再為控股股東。收報0.03元，升130.77%。

澳博（0880）子公司股權變動， 何超鳳接手梁安琪澳娛綜合10%持股收報2.98元，跌1.65%。

國泰（0293）：過去客運縮減以至機組人員需時更新執照，深信機師薪酬具競爭力。收報8.6元，跌0.35%。

友和（2347）銅鑼灣旗艦店明日正式開業，料明年再開兩實體店。收報1.16元，無升跌。

金山軟件（3888）：擬為金山雲撥備，首三季將錄重大虧損。見52周低17.7元，收報18.58元，跌15.93%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.41元，收報1.27元，升9.48%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見5.69元，收報5.85元，跌3.94%；融創服務（1516）低見1.76元，收報1.8元，跌6.74%；榮萬家（2146）低見1.48元，收報1.62元，跌4.71%；龍光地產（3380）低見0.495元，收報0.51元，跌5.56%；旭輝（0884）低見0.61元，收報0.66元，跌8.33%；中梁（2772）低見0.485元，收報0.485元，跌11.82%；指尖悅動（6860）低見0.086元，收報0.098元，升3.16%；北京汽車（1958）低見1.67元，收報1.71元，跌1.72%；小鵬（9868）低見39.9元，收報40.45元，跌6.04%；昊海生物科技（6826）低見22.15元，收報22.45元，跌7.8%。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見4.72元，收報4.8元，跌5.14%；合景泰富（1813）低見0.95元，收報0.97元，跌7.62%；新城發展（1030）低見1.74元，收報1.76元，跌6.88%；金地商置（0535）低見0.5元，收報0.51元，跌3.77%；朗詩（0106）低見0.135元，收報0.135元，無升跌；中國銀河（6881）低見3.36元，收報3.4元，跌2.86%；21世紀教育（1598）低見0.285元，收報0.325元，無升跌；廸生創建（0113）低見3.5元，收報3.5元，無升跌；華晨中國（1114）低見2.04元，收報2.35元，升3.98%；廣汽集團（2238）低見5.43元，收報5.52元，跌2.82%。

異動股

上升異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.03元，升130.77%；艾美疫苗（6660）收報24.8元，升48.86%；三巽控股（6611）收報0.29元，升20.83%；BC科技（0863）收報2.3元，升15.58%；信陽毛尖（0362）收報0.015元，升15.38%；名仕快相（8483）收報0.058元，升13.73%；中國石墨（2237）收報1.01元，升12.22%；鼎石資本（0804）收報0.02元，升11.11%；福晟（0627）平上市低位0.01元，收報0.011元，升10%；科軒（0476）收報0.045元，升9.76%；雙財莊（2321）創上市新高，見1.41元，收報1.27元，升9.48%。

下跌異動股，包括，遠見控股（0862）見52周低0.113元，收報0.113元，跌20.98%；恒偉集團（8219）收報0.405元，跌19%；金山軟件（3888）見52周低17.7元，收報18.58元，跌15.93%；理想汽車（2015）收報80.65元，跌14.75%；易緯集團（3893）收報0.325元，跌14.47%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.121元，跌12.32%；中梁（2772）創上市新低，見0.485元，收報0.485元，跌11.82%；巨騰國際（3336）收報1.27元，跌11.81%；美圖公司（1357）創上市新低，見0.67元，收報0.68元，跌10.53%。

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