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中海外9月合約銷售額按年升12%  中海宏洋跌逾14%

中國海外（0688）公布，9月中國海外系列公司的合約物業銷售金額約228.26億元（人民幣，下同），按年上升12%；而相應的已售樓面面積約123.88萬平方米，按年上升12.4%。

今年首九個月，累計合約物業銷售金額約2013.03億元，相應的累計已售樓面面積約922.65萬平方米，分別按年下跌26.9%及34%。

截至9月底，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約178.21億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

今年9月，中海外在北京及寧波共收購4幅地塊，應佔樓面面積合共約54.05萬平方米，就相關土地收購應付的土地出讓金約163.62億元。首九個月，集團收購的土地累計應佔樓面面積約527.97萬平方米，累計應付的土地出讓金約745.22億元。

中海宏洋（0081）公布，9月中海宏洋系列公司實現合約銷售額34.15億元及合約銷售面積32.85萬平方米，分別按年下跌14.6%及12.1%。首九個月，累計合約銷售額294.98億元及合約銷售面積280.53萬平方米，分別按年下跌47.4%及36.4%。

截至9月底，累計認購未簽約額12.2億元及認購未簽約面積9.16萬平方米。首九個月期間，累計新增總權益發展面積175.95萬平方米，總權益土地價格71.05億元。

中海外今日收報20.9港元，跌3.02%；中海宏洋收報3.03港元，跌1.62%。