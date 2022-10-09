該研討會邀請了多位重量級人物，他們來自不同類型的環球資產管理機構，包括傳統長倉基金、老牌私募基金、基建融資專家、大型對沖基金等。他們將分享在現時風雲變幻的宏觀環境下如何應對挑戰及抓住機遇，相信他們的實戰經驗及獨特觀點，能為與會者帶來更全面、更多角度的視野，審視當前的投資形勢。這場研討會除了邀請學院會員及嘉賓出席外，也會向公眾現場直播，讓更多金融業界同仁及市民可以參與其中。

此外，對於本港在全球金融中心指數跌出三甲，名次遭新加坡取代，只得第四名。陳茂波指，細看當中內容，香港總得分實際上增加了10分，比首兩位的紐約和倫敦得分升幅為多，但疫情限制了本港對外往還，也許影響了很多金融從業員對香港的總體印象，拖累了相關評分及整體排名。儘管如此，報告反映香港在銀行、保險、專業服務及貿易等環節仍然擁有相當優勢。

他又指，事實上在今次最新公布的排名中，第三至第十位的城市每位之間其實只相差1分，足見差距之窄、競爭之激烈。與此同時，首兩位的紐約和倫敦也由以往大幅領先其他對手，到近年相關領先幅度正逐步收窄，可見其他金融中心都不斷進步，國際競爭甚為激烈。而這項指數每年發布兩次，某次得分與排名的上上落落，或更多是受一些短期因素影響。故此，更為關鍵的是：香港要清晰認知自身擁有什麼優勢、存在什麼不足，才能透過策略部署及高效執行，做好制度、政策和宣傳推廣方面所需要的工作以鞏固優勢、補足短板，不斷提升香港的競爭力。

若我們全面審視客觀環境和因素，便會明白香港實在是充滿機遇、前景亮麗。跟其他國際金融中心比較，香港最大、最核心的優勢，在於我們是國家—全球第二大經濟體—中首屈一指的國際金融中心，並具有難以複製、難以取代的「一國兩制」下超級聯繫人角色，這也是我們籌劃香港長遠發展的根本起點。與此同時，香港的金融市場現時多項環節仍然表現突出、比較優勢明顯，加上新一屆政府正採取更積極、更主動出擊的發展模式，將為我們創造新的發展優勢和空間。

至於大家關心香港和新加坡之間金融業如何比較，陳茂波指，坊間在討論時卻較多依賴一些模糊的印象。但客觀數據闡述本港金融市場的現況和發展，香港的金融服務市場有著顯著的規模優勢，其經濟貢獻在2020年達760億美元，相等於本地生產總值的23%，規模是新加坡的1.5倍(約490億美元)。

以去年數字計，港股市值超過42萬億、合共有2500多家上市公司，分別比新加坡高出七倍及兩倍七；港股去年全年總成交額為41萬億港元，為歷年新高，與新加坡僅1.9萬億港元相比，高出超過二十倍。來自內地與國際的資金與企業的匯聚、互聯互通的優勢，讓香港的證券市場規模更深更闊、交投更為活躍，較區內其他證券市場優勝。

在外匯方面，服務於多幣種東盟地區的新加坡較具先天的優勢。但香港也有很強的基礎，是全球主要美元交易中心之一及境外人民幣最大樞紐。至去年底，香港的人民幣總存款額超過9000億元人民幣，佔全球離岸人民幣存款約60%，全球的離岸人民幣結算業務有75%在港進行。

香港是亞洲領先的債券樞紐，以發行量計，是亞洲（除日本外）第三大債券市場，僅次於內地和韓國。憑著具競爭力的金融機構和專業服務生態系統，本港亦成為亞洲區內最具規模安排國際債券及內地離岸債券發行的中心，佔區內發行額的34%，規模比新加坡多六倍。

綠色金融近年在香港迅速起飛，這市場亦正不斷壯大且向豐富多元的方向發展。去年綠色及可持續國際債券發行額便有313億美元，佔亞洲市場三分之一，安排發行量亦居亞洲首位；而綠色及可持續債券及貸款融資總額較2020年增加四倍，達到566億美元，為亞洲之冠。至於由特區政府發行的綠債累計總值接近100億美元，計價貨幣包括了港元、人民幣、美元和歐元；部分以美元和歐元計價的綠債年期長達二十至三十年，是當時亞洲區最長年期的同類型政府發行綠債。在港發行綠債的還包括深圳市政府，是首次有內地地方政府在港發行綠債，凸顯了香港在引領國際資金助力內地綠色轉型的角色越趨重要。

香港的資產及財富管理市場在區內也佔有領導地位，截至去年底在港管理的資產達到4.5萬億美元，當中的三分之二是境外資金。香港也是亞洲區內最大的對沖基金中心和第二大的私募基金中心(僅次於内地)。現時在港的私募基金管理資產規模達1800億美元，比新加坡高四倍。此外，去年本港銀行業的資產總額超過26萬億港元，創多年來的新高。