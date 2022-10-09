根據兩所公告，「考察日」主要分成兩種情況訂定，倘中概股上市不足六個月時已成功轉換主要上市，首個考察日將為其上市滿六個月後的第19個交易日；倘中概股成功轉換主要上市時已上市滿六個月，其考察日則為其轉換為主要上市後，首個恒生綜指成份股定期調整生效日前的第2個港股交易日。另外，倘考察日未能符合納入條件，下一次考察日則為恒生綜指成份股定期調整生效日前的第2個港股交易日。

文件以嗶哩嗶哩（9626）為例，該公司於10月3日轉換為主要上市正式生效後，因在聯交所上市已滿六個月，所以考察日應當為下一個恒生綜指成份股定期調整生效日前的第二個港股交易日，即明年3月。屆時滬深交易所將按照上述實施辦法規定對公司進行考察，倘符合納入條件則將其納入「港股通」股票。下一步將密切關注WVR公司在港上市地位的變化，按規定將符合條件的WVR公司股票納入「港股通」，更好滿足投資者需求，堅定不移推動資本市場高水平雙向開放。