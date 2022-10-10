個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.06%，折合報265.01元；阿里巴巴（9988）跌2.01%，折合報79.72元；美團（3690）跌2.64%，折合報168.34元；匯控（0005）跌0.47%，折合報41.05元；建行（0939）升0.2%，折合報90.98元。

道期現跌0.398%；標期現跌0.45%；納期現跌0.48%。日股休市，韓股休市，澳股現跌1.39%。

VIX指數隔晚升2.75%或0.84點，報31.36點。

紐油現跌0.17%或0.15美元，報92.48美元；布油現跌0.18%或0.18美元，報97.74美元；金價現跌0.05%或0.89美元，報1693.93美元；LME 銅期貨隔晚跌1.97%或150美元，報7457.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8814厘。

今日焦點股份可留意：

GC Construction（1489）上市，定價0.5元。

健世科技（9877）上市，定價27.8元。

藥明生物（2269）：子公司已被美國商務部從未經核實名單中移除。

融信中國（3301）9月銷售跌近七成。

迪信通（6188）遭國企華發出售逾一成股權。

萬科（2202）9月銷售微跌3.8%。

東方海外（0316）第三季總收入按年升近17%。

澳博（0880）：霍震霆任澳娛綜合主席，梁安琪轉任董事。

綠城中國（3900）9月銷售額按年跌近26%。

中海外（0688）9月合約銷售額按年升12%。

中海宏洋（0081）9月合約銷售額按年跌逾14%。

國泰（0293）空姐底薪較疫前跌至少四成，有經驗回巢同新人同價。

金地商置（0535）9月合約銷售額升91%。

中駿集團（1966）9月合同銷售金額減少40%。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售年跌13%。

華懋入主松齡（1989），委蔡宏興等五高層為董事。

碧桂園（2007）9月合同銷售額跌近30%。

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