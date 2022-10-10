moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌248點 夜期低水190點 美期亞股跌 兩新股上市

美股向下，港股ADR跌248點或1.42%，報17492點，即月恒指夜期跌186點，報17550點，夜期低水190點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.06%，折合報265.01元；阿里巴巴（9988）跌2.01%，折合報79.72元；美團（3690）跌2.64%，折合報168.34元；匯控（0005）跌0.47%，折合報41.05元；建行（0939）升0.2%，折合報90.98元。

道期現跌0.398%；標期現跌0.45%；納期現跌0.48%。日股休市，韓股休市，澳股現跌1.39%。

VIX指數隔晚升2.75%或0.84點，報31.36點。

紐油現跌0.17%或0.15美元，報92.48美元；布油現跌0.18%或0.18美元，報97.74美元；金價現跌0.05%或0.89美元，報1693.93美元；LME 銅期貨隔晚跌1.97%或150美元，報7457.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8814厘。

今日焦點股份可留意：

GC Construction（1489）上市，定價0.5元。

健世科技（9877）上市，定價27.8元。

藥明生物（2269）：子公司已被美國商務部從未經核實名單中移除。

融信中國（3301）9月銷售跌近七成。

迪信通（6188）遭國企華發出售逾一成股權。

萬科（2202）9月銷售微跌3.8%。

東方海外（0316）第三季總收入按年升近17%。

澳博（0880）：霍震霆任澳娛綜合主席，梁安琪轉任董事。

綠城中國（3900）9月銷售額按年跌近26%。

中海外（0688）9月合約銷售額按年升12%。

中海宏洋（0081）9月合約銷售額按年跌逾14%。

國泰（0293）空姐底薪較疫前跌至少四成，有經驗回巢同新人同價。

金地商置（0535）9月合約銷售額升91%。

中駿集團（1966）9月合同銷售金額減少40%。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售年跌13%。

華懋入主松齡（1989），委蔡宏興等五高層為董事。

碧桂園（2007）9月合同銷售額跌近30%。

 

其他報道

藥明生物：子公司已被美國商務部從未經核實名單中移除