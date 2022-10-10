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恒指低開290點 跌穿10天線 新股GC Construction升24%

恒指今早低開290點或1.64%，報17449點，大市成交金額11億元；國指今早低開121點或2.01%，報5952點。恒生科技指數開市報3441點，跌2.78%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。藥明生物（2269）、中海油（0883）、恒生（0011）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，60隻下跌，11隻無升跌。藥明生物（2269）升5.81%，報51元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.94%，報75.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報5元，升1.63%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見15.68元，開市報15.68元，跌7.11%。

恒指跌穿10天線(17572.41點)。科指續低於10天線(3552.84點)。

GC Construction（1489）上市，定價0.5元。開市報0.62元，升24%。

健世科技（9877）上市，定價27.8元。開市報28元，升0.72%。

藥明生物（2269）：子公司已被美國商務部從未經核實名單中移除。開市報51元，升5.81%。

融信中國（3301）9月銷售跌近七成。無成交，報0.53元。

迪信通（6188）遭國企華發出售逾一成股權。停牌。

萬科（2202）9月銷售微跌3.8%。開市報14.72元，跌1.74%。

東方海外（0316）第三季總收入按年升近17%。開市報133元，無升跌。

澳博（0880）：霍震霆任澳娛綜合主席，梁安琪轉任董事。開市報2.94元，跌1.34%。

綠城中國（3900）9月銷售額按年跌近26%。開市報14.92元，跌2.48%。

中海外（0688）9月合約銷售額按年升12%。開市報20.6元，跌1.44%。

中海宏洋（0081）9月合約銷售額按年跌逾14%。開市報3.04元，升0.33%。

國泰（0293）空姐底薪較疫前跌至少四成，有經驗回巢同新人同價。開市報8.45元，跌1.74%。

金地商置（0535）9月合約銷售額升91%。開市報0.52元，升1.96%。

中駿集團（1966）9月合同銷售金額減少40%。開市報0.52元，無升跌。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售年跌13%。無成交，報0.59元。

華懋入主松齡（1989），委蔡宏興等五高層為董事。開市報0.88元，跌1.12%。

碧桂園（2007）9月合同銷售額跌近30%。開市報1.75元，跌0.57%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括建業新生活（9983）低見2.4元，開市報2.4元，跌2.44%；小鵬（9868）低見38.6元，開市報38.6元，跌4.57%；商湯（0020）低見1.54元，開市報1.54元，跌3.14%；萬國數據（9698）低見15.68元，開市報15.68元，跌7.11%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，天倫燃氣（1600）低見3.3元，開市報3.3元，無升跌；粵海投資（0270）低見5.94元，開市報5.94元，跌1%；上海醫藥（2607）低見10.44元，開市報10.44元，無升跌；金蝶（0268）低見9.7元，開市報9.7元，跌2.51%；領展（0823）低見53.65元，開市報53.65元，跌2.19%；ASMPT（0522）低見46.9元，開市報46.9元，跌3.1%；中電（0002）低見58元，開市報58元，跌1.28%；港燈（2638）低見5.3元，開市報5.3元，跌1.3%；深圳國際（0152）低見5.24元，開市報5.24元，跌0.19%。

異動股

上升異動股，包括，GC Construction（1489）開市報0.62元，升24%；華領醫藥（2552）開市報4.53元，升14.97%；力高生活（2370）開市報3.87元，升13.82%；東銀國際（0668）開市報0.19元，升11.76%；易緯集團（3893）開市報0.36元，升10.77%；固生堂（2273）開市報29.8元，升10.17%；雲遊控股（0484）開市報0.7元，升9.38%；艾伯科技（2708）開市報1.46元，升8.15%；創勝集團醫藥（6628）無成交，報11.24元；裕承科金（0279）開市報0.141元，升6.02%；藥明生物（2269）開市報51元，升5.81%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）見52周低2元，開市報2元，跌14.89%；樂普生物（2157）開市報8.5元，跌8.6%；萬國數據（9698）創上市新低，見15.68元，開市報15.68元，跌7.11%；海倫司（9869）開市報11.22元，跌6.19%；新東方在線（1797）開市報32.95元，跌6.13%；華寶國際（0336）開市報3.76元，跌5.76%；貝殼（2423）開市報43.2元，跌5.05%；舜宇（2382）開市報75.1元，跌4.94%。

 

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