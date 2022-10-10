港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌2.59點子至2.42048%，是9月16日後最低，當日報2.35982%。對上一次連跌6日是5月06日，當日拆息報0.1772%。
港元現報7.8499元無升跌，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多4點子，報7.8495元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升11.93點子至1.315%；1星期HIBOR跌0.48點子至1.81369%；2星期HIBOR跌1.99點子至2.00071%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.94點子至3.55857%；6個月期HIBOR升2.83點子至4.17167%；12個月期HIBOR升9.01點子至4.52321%。
美元指數現報112.721貶值0.074點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報3.31357%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8931%，連續7日擴闊，利差是2022年8月05日後最低，當日差距為-0.9079%。
對上一次連續7日擴闊，是2022年5月26日，當日利差報-0.87%。
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