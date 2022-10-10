新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，「集團很榮幸瑞銀成為項目的首個主要租戶，他們落戶西九龍，充分肯定了西九龍作為香港商業核心區的地位，亦是對香港這國際金融中心投下信心一票，在環球經濟環境充滿不明朗因素之下，瑞銀決定長期租賃新項目，實在令人鼓舞」。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，「很高興能夠與所有瑞銀香港的同事一起進駐到這座引領未來的商業建築。全新的辦公室設計將會按我們所需而建，旨在提升同事的工作效率、團隊合作及福祉。新辦公室優越的地理位置，將讓我們更有效與大灣區及内地主要城市、以至世界各地接軌」。

郭炳聯補充，項目由國際著名的扎哈‧哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）負責設計，將會打造成世界頂級的可持續發展及環境友善建築物，預計可獲得六項重要的綠色及WELL建築標準認證註。項目設有多元化的綠色及健康元素，包括提供超過10萬平方呎的休憩用地，當中設有開放予公眾的戶外觀景台，而一條長1.5公里的西九花園綠徑將把項目與佐敦、油麻地等區與西九海濱連繫起來。

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