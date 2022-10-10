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恒指半日跌441點 晶片股下跌 北水流入10億 GC Construction升16%

美國上周五經濟數據強勁拖累大市表現，恒指今早低開290點，見半日高位，低位跌497點，半日高低波幅207點。美國對中國獲取美國技術施加新的限制晶片股下跌。

恒指半日跌441點或2.49%，報17298點，大市成交金額548億元；國指跌158點或2.61%，報5916點。恒生科技指數收報3417點，跌3.46%。

藍籌股成交金額204.05億元，佔大市成交37.23%；科指成份股成交金額113.29億元，佔大市成交20.67%；國指成份股成交金額166.25億元，佔大市成交30.33%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中移動（0941）、中海外（0688）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，64隻下跌，1隻無升跌。中海外（0688）升2.87%，收報21.5元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌9.06%，收報60.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報19.1元，升2.8%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報17.06元，跌10.96%。

恒指跌穿10天線(17557.3點)。科指續低於10天線(3550.42點)。

北水南下合計淨流入10.04億元，較上日減少83.06%，連續第3日流入，累計流入77.21億元，對上一次連續3日淨流入是2022年9月22日。南水北上合計淨流入9.83億元人民幣，終止連續1日流出。

美國對中國獲取美國技術施加新的限制，晶片股下跌。中芯國際（0981）收報16.74元，跌2.67%。華虹半導體（1347）見52周低16.2元，收報16.44元，跌9.07%。ASMPT（0522）見52周低44.85元，收報45元，跌7.02%。晶門半導體（2878）見52周低0.415元，收報0.42元，跌5.62%。上海復旦（1385）收報32.05元，跌17.61%。

GC Construction（1489）上市，定價0.5元。創上市新高，見0.67元，平上市低位0.5元，收報0.58元，升16%。

健世科技（9877）上市，定價27.8元。創上市新高，見30.5元，平上市低位27.8元，收報28.95元，升4.14%。

藥明生物（2269）：子公司已被美國商務部從未經核實名單中移除。收報46.8元，跌2.9%。

融信中國（3301）9月銷售跌近七成。收報0.53元，無升跌。

迪信通（6188）遭國企華發出售逾一成股權。停牌。

萬科（2202）9月銷售微跌3.8%。收報15.06元，升0.53%。

東方海外（0316）第三季總收入按年升近17%。收報128.6元，跌3.31%。

澳博（0880）：霍震霆任澳娛綜合主席，梁安琪轉任董事。收報2.84元，跌4.7%。

綠城中國（3900）9月銷售額按年跌近26%。收報15.36元，升0.39%。

中海外（0688）9月合約銷售額按年升12%。收報21.5元，升2.87%。

中海宏洋（0081）9月合約銷售額按年跌逾14%。收報2.98元，跌1.65%。

國泰（0293）空姐底薪較疫前跌至少四成，有經驗回巢同新人同價。收報8.28元，跌3.72%。

金地商置（0535）9月合約銷售額升91%。收報0.51元，無升跌。

中駿集團（1966）9月合同銷售金額減少40%。收報0.51元，跌1.92%。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售年跌13%。收報0.6元，升1.69%。

華懋入主松齡（1989），委蔡宏興等五高層為董事。收報0.88元，跌1.12%。

碧桂園（2007）9月合同銷售額跌近30%。收報1.8元，升2.27%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.44元，收報1.36元，升7.09%；艾美疫苗（6660）創上市新高，見27元，收報22元，跌11.29%；GC Construction（1489）收報0.58元，升16%；健世科技（9877）收報28.95元，升4.14%；華領醫藥（2552）創52周高，見4.9元，收報3.42元，跌13.2%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見12.52元，收報10元，跌7.75%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.5元，收報0.51元，跌3.77%；時代鄰里（9928）低見0.56元，收報0.56元，跌3.45%；建業新生活（9983）低見2.31元，收報2.37元，跌3.66%；時代中國（1233）低見0.76元，收報0.78元，跌1.27%；遠洋集團（3377）低見0.75元，收報0.76元，跌3.8%；銀城國際（1902）低見1.64元，收報1.66元，跌4.05%；中梁（2772）低見0.48元，收報0.485元，無升跌；民生教育（1569）低見0.4元，收報0.415元，跌4.6%；雲遊控股（0484）低見0.61元，收報0.61元，跌4.69%；小鵬（9868）低見37.65元，收報38.3元，跌5.32%。

91隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.48元，收報0.495元，跌2.94%；合景泰富（1813）低見0.95元，收報0.97元，無升跌；合生（0754）低見8.19元，收報8.44元，跌0.71%；丘鈦（1478）低見3.07元，收報3.07元，跌4.06%；舜宇（2382）低見72.15元，收報73.65元，跌6.77%；21世紀教育（1598）低見0.285元，收報0.32元，跌1.54%；廸生創建（0113）低見3.46元，收報3.46元，跌1.14%；華晨中國（1114）低見1.95元，收報2.89元，升22.98%；廣汽集團（2238）低見5.35元，收報5.47元，跌0.91%；東風集團股份（0489）低見4.11元，收報4.12元，跌1.44%。

異動股

上升異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.043元，升43.33%；華晨中國（1114）見52周低1.95元，收報2.89元，升22.98%；祥生控股（2599）收報0.275元，升18.03%；GC Construction（1489）收報0.58元，升16%；鳳祥（9977）收報1.14元，升12.87%；東銀國際（0668）收報0.19元，升11.76%；上坤（6900）收報0.07元，升11.11%；大發地產（6111）收報0.186元，升10.71%；天譽（0059）收報0.033元，升10%；遠見控股（0862）收報0.124元，升9.73%；睿見教育（6068）收報0.16元，升8.84%。

下跌異動股，包括，寰亞傳媒（8075）見52周低0.305元，收報0.305元，跌26.51%；上海復旦（1385）收報32.05元，跌17.61%；旭通（1826）收報0.089元，跌16.04%；天立教育（1773）收報1.55元，跌13.89%；聯眾（6899）收報0.189元，跌13.3%；華領醫藥（2552）創52周高，見4.9元，收報3.42元，跌13.2%；先豐服務（0500）收報0.335元，跌12.99%；專業旅運（1235）收報0.223元，跌12.55%；中車時代電氣（3898）收報30元，跌12.41%；安莉芳（1388）創上市新低，見0.55元，收報0.57元，跌12.31%；澳洲成峰高教（1752）收報0.069元，跌11.54%。

 

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