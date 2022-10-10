調查發現，儘管65% 亞洲受訪者認為心理健康在未來一年將成為一個關鍵議題，但只有三分之一人傾向與他人討論自己的憂慮。心理健康問題在現今文化和社會依然被污名化。調查結果顯示，正面重塑心理健康議題，例如改稱心理健康為「心靈力量」，或有助減少亞洲大眾對固有說法的偏見，鼓勵大家敞開心扉，並持開放態度面對難題。

富衛集團產品總監朱錦瑛表示，「調查顯示，造成精神壓力的因素包括對各種家庭責任的擔憂，以及工作壓力、通脹和新冠疫情後的調整。從研究得知，向他人尋求協助令許多人感到不安，因此家庭擔當了特別重要的角色。選擇敞開心扉與家人一同應對這些挑戰，而非孤身作戰，有助於人們感到更加自在」。

是次調查與獨立研究公司 Blackbox 合作，於今年6月至7月期間，在16個國際市場訪問超過10,000名受訪者，其中包括九個富衛現有業務營運的市場：柬埔寨、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

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