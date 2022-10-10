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國泰林紹波：預計最少再過兩年客運始回復正常

國泰航空顧客及商務總裁林紹波接受英國《金融時報》訪問時表示，預計最少再過兩年，客運才能完全回復正常水平。

林紹波預計，在2024年底或2025年初，運力才可以回復至疫情前水平，料需時間觀察供求狀況。

政府放寬入境檢疫安排後，林紹波表示，今年餘下時間的預訂量已明顯回升，香港人的外遊需求得到釋放，但到香港的機票相對少，估計與仍然有核酸檢測要求及「0+3」的入境要求有關。

國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾什（Willie Walsh）早前指出，中國的防疫清零政策，已摧毀香港作為全球航空樞紐的地位，林紹波不同意有關說話法。他承認，香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手，但他認為，香港基本面沒有改變，離開了的人亦終會回流。

另外，有傳林紹波將成為國泰下任行政總裁，他表示曾聽過有關傳聞，但不會就此置評。

 

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