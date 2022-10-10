甘比表示，今次是與中國兒童少年基金會合作，參與捐助1800萬元人民幣協助春蕾計劃在四川涼山設立的園區，年期為三年。她介紹稱，園區每年將提供1000個學額，意味捐助期內將可幫助3000名女孩就學。

甘比指出，據統計內地有約6200萬小孩未能接受教育，當中以女童佔大多數，因此希望透過參與春蕾計劃幫助當地女童接受教育，得到更多的可能性。她表示，春蕾計劃在1989年開始啟動，已有多年運作經驗，因此今次由開始啟動到園區正式運作，只需約三個月時間；日後如有機會亦希望繼續參與。

提到慈善工作，甘比表示近期慈善基金與非牟利慈善機構愛・傳遞合作，在深水埗鴨寮街開設一家Cafe，並以大女劉秀樺命名為「秀樺廚房（Josephine's Kitchen）」，估計將在11月開業，餐廳會僱用曾患有自閉症人士工作，日後亦可能利用餐廳空間，向低下階層派發飯盒等工作。她提到，雖然餐廳是租用華置物業，但會收取市價租金。

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