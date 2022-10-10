恒指今早低開290點，見半日高位，低位跌565點，低見17174.61點，是10月3日16906.96點後最低。全日高低波幅275點。

恒指收市跌523點或2.95%，報17216點，大市成交金額951億元，較上日增加66.85%，是10月5日1054.68億元成交後最多；國指跌193點或3.19%，報5880點。恒生科技指數收報3398點，跌3.98%。

藍籌股成交金額400.98億元，佔大市成交42.16%；科指成份股成交金額212.76億元，佔大市成交22.37%；國指成份股成交金額321.45億元，佔大市成交33.8%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中海外（0688）、中石油（0857）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，68隻下跌，1隻無升跌。中海外（0688）升1.2%，收報21.15元，是升幅最大的藍籌，金沙中國（1928）跌9.19%，收報19.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報18.96元，升2.05%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報17.06元，跌10.96%。

恒指跌穿10天線(17549.14點)。科指續低於10天線(3548.58點)。

北水南下合計淨流入3.95億元，較上日減少93.33%，連續第3日流入，累計流入71.12億元，對上一次連續3日淨流入是9月22日。南水北上合計淨流入14.31億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多3.19%，是9月28日後最大跌幅，當日跌幅為3.78%。今曾低見17174.61點，是10月3日16906.96點後最低。今日收市報17216.66點，是10月3日後收市新低，當日報17079.51點。連跌3日，累計跌871.31點，對上一次連跌3日是9月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月5日。

科指曾跌最多4.43%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為4.72%。今曾低見3382.9點，創上市新低。今日收市報3398.88點，是2019年1月9日後收市新低，當日報3391.37點。連跌3日，累計跌286.63點，對上一次連跌3日是9月30日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月30日。

國指曾跌最多3.48%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。今曾低見5863.23點，是10月3日5803點後最低。今日收市報5880.71點，是10月3日後收市新低，當日報5856.82點。連跌3日，累計跌343.9點，對上一次連跌3日是9月23日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是9月30日。

午後消息股表現

國泰（0293）林紹波：預計最少再過兩年客運始回復正常。收報8.35元，跌2.91%。

今早及隔晚消息股表現

新地（0016）：瑞銀租用西九站上蓋項目25萬平方呎。收報89.55元，跌1.38%。

回應李嘉誠基金會減持，郵儲銀行（1658）：正常財務投資行為，與銀行基本面無關。收報4.26元，升0.47%。

傳騰訊（0700）中止收購黑鯊，黑鯊CEO羅語舟：無可奉吿。收報263.8元，跌2.51%。

美國對中國獲取美國技術施加新的限制，晶片股下跌。中芯國際（0981）收報16.52元，跌3.95%。華虹半導體（1347）見52周低16.2元，收報16.38元，跌9.4%。ASMPT（0522）見52周低44.85元，收報44.9元，跌7.23%。晶門半導體（2878）見52周低0.415元，收報0.415元，跌6.74%。上海復旦（1385）收報31.05元，跌20.18%。

GC Construction（1489）上市，定價0.5元。創上市新高，見0.67元，平上市低位0.5元，收報0.55元，升10%。

健世科技（9877）上市，定價27.8元。創上市新高，見30.5元，平上市低位27.8元，收報28.25元，升1.62%。

藥明生物（2269）：子公司已被美國商務部從未經核實名單中移除。收報47元，跌2.49%。

融信中國（3301）9月銷售跌近七成。平上市低位0.51元，收報0.53元，無升跌。

萬科（2202）9月銷售微跌3.8%。收報14.6元，跌2.54%。

東方海外（0316）第三季總收入按年升近17%。收報127.5元，跌4.14%。

澳博（0880）：霍震霆任澳娛綜合主席，梁安琪轉任董事。收報2.77元，跌7.05%。

綠城中國（3900）9月銷售額按年跌近26%。收報15.1元，跌1.31%。

中海外（0688）9月合約銷售額按年升12%。收報21.15元，升1.2%。

中海宏洋（0081）9月合約銷售額按年跌逾14%。收報2.94元，跌2.97%。

國泰（0293）空姐底薪較疫前跌至少四成，有經驗回巢同新人同價。收報8.35元，跌2.91%。

金地商置（0535）9月合約銷售額升91%。見52周低0.495元，收報0.51元，無升跌。

中駿集團（1966）9月合同銷售金額減少40%。平上市低位0.495元，收報0.495元，跌4.81%。

包浩斯（0483）上半財年同店銷售年跌13%。收報0.59元，無升跌。

華懋入主松齡（1989），委蔡宏興等五高層為董事。收報0.89元，無升跌。

碧桂園（2007）9月合同銷售額跌近30%。收報1.77元，升0.57%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.44元，收報1.33元，升4.72%；艾美疫苗（6660）創上市新高，見35.95元，收報35.55元，升43.35%；GC Construction（1489）收報0.55元，升10%；健世科技（9877）收報28.25元，升1.62%；華領醫藥（2552）創52周高，見4.9元，收報2.99元，跌24.11%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見12.52元，收報10.26元，跌5.35%。

破底股方面

59隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.49元，收報0.5元，跌5.66%；時代鄰里（9928）低見0.55元，收報0.55元，跌5.17%；領悅服務（2165）低見0.55元，收報0.56元，跌5.08%；建業新生活（9983）低見2.31元，收報2.33元，跌5.28%；遠洋服務（6677）低見1.65元，收報1.68元，跌6.67%；龍光地產（3380）低見0.49元，收報0.49元，跌3.92%；時代中國（1233）低見0.73元，收報0.74元，跌6.33%；遠洋集團（3377）低見0.75元，收報0.75元，跌5.06%；銀城國際（1902）低見1.63元，收報1.7元，跌1.73%；中梁（2772）低見0.47元，收報0.48元，跌1.03%。

117隻股份創52周低，其中十隻包括，特步（1368）低見7.84元，收報7.87元，跌10.06%；寶勝國際（3813）低見0.46元，收報0.48元，跌5.88%；合景泰富（1813）低見0.95元，收報0.96元，跌1.03%；合生（0754）低見8.19元，收報8.19元，跌3.65%；金地商置（0535）低見0.495元，收報0.51元，無升跌；丘鈦（1478）低見3元，收報3.07元，跌4.06%；舜宇（2382）低見72.15元，收報74元，跌6.33%；21世紀教育（1598）低見0.285元，收報0.325元，無升跌；廸生創建（0113）低見3.46元，收報3.54元，升1.14%；華晨中國（1114）低見1.95元，收報2.6元，升10.64%。

異動股

上升異動股，包括，艾美疫苗（6660）創上市新高，見35.95元，收報35.55元，升43.35%；祥生控股（2599）收報0.32元，升37.34%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.04元，升33.33%；易緯集團（3893）收報0.375元，升15.38%；鳳祥（9977）收報1.15元，升13.86%；上置集團（1207）收報0.017元，升13.33%；寶力科技（0164）收報0.09元，升12.5%；上坤（6900）收報0.07元，升11.11%；華晨中國（1114）見52周低1.95元，收報2.6元，升10.64%；中國聖牧 （1432）收報0.33元，升10%。

下跌異動股，包括，華領醫藥（2552）創52周高，見4.9元，收報2.99元，跌24.11%；明發（0846）收報0.3元，跌21.05%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.305元，收報0.33元，跌20.48%；上海復旦（1385）收報31.05元，跌20.18%；意馬國際（0585）收報0.315元，跌19.23%；天立教育（1773）收報1.48元，跌17.78%；金力永磁（6680）收報22.1元，跌16.13%；海昌海洋公園（2255）收報6.83元，跌15.78%；暢捷通（1588）創上市新低，見3.82元，收報3.83元，跌14.32%；安莉芳（1388）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌13.85%；梁志天設計集團（2262）收報0.285元，跌13.64%。

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