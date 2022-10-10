大華指出，第二季經濟欠佳主要由於出口跌幅度擴大、私人消費復蘇停滯，以及固定投資因前景不明朗而繼續收縮。不過該行大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，上月底政府取消強制性酒店隔離措施，消息令人鼓舞。政府在10月19日發表施政報告，預計將推出更多措施以推動經濟重回正軌，包括與內地通關，以及全面取消防疫限制措施等，認為將有助顯著改善經濟前景。

展望2023年，大華表示，由於比較基數較低、內需隨著旅客回歸而逐步復蘇，以及內地經濟可望企穩，將抵銷市場對全球需求的悲觀情緒，帶動香港明年本地生產總值約增長3.5%。通脹方面，大華預料今年及明年的整體消費物價指數，將按年上升1.9%及2.9%。

美息上升帶動資金流出港元，大華指鑑於聯儲局繼續加息，預期香港銀行同業拆息將進一步上升。隨著人民幣貶值，中資企業對港元的需求增加，亦可能導致本地銀根進一步收緊。只要聯儲局繼續加息或將利率維持在較高水平，大華料預計港匯率至明年第三季，仍會維持於7.85。

中國內地方面，李國基指動態清零政策、房地產市場長期疲弱，以及外部需求預期放緩，均阻礙經濟復蘇。該行預計今年中國經濟增長將放緩至3.3%，隨後在2023年反彈至4.8%，而人民銀行政策利率將與美國進一步分道揚鑣，並至少持續至2023年第一季。

環球經濟方面，李國基預期，經濟增長放緩已變成不利的前景展望，已發展經濟體為遏制處於數十年高位的通脹走勢，因此大幅收緊貨幣政策，成為形成這種悲觀變化的主要因素。儘管美國、歐元區和英國的經濟形勢已轉入衰退狀態，但目前預計明年國內生產總值收縮幅度較小，美國為負0.5%，英國為負0.1%和歐元區為負1.0%。

高通脹加上潛在的冬季能源危機將進一步損害消費和工業活動，從而令整個歐元區難免在2023年陷入經濟衰退，形勢變得更加嚴峻。在高通脹和高政策利率的不利因素下，英國經濟可能已於2022年第三季衰退。

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