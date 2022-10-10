華置捐近2000萬元助四川女童就學 料三年供3000學額

她表示，早前與市建局信置合作的凱匯賣得不錯，反映需求存在；華置目前暫無住宅發展項目，業務主要以收租為主，未來亦會考慮投地，至於在荃灣的工廈項目將在2025年落成，暫不急於推出；商場零售生意方面，她則表示商場生意已「好返好多」。

甘比稱，目前公司投資時會保持審慎，但仍會考慮在較熟悉的其他地區，如內地、加拿大、美國及英國等地，集中研究大城市項目。惟她直言相關地區就算有新目標，對方亦希望高價放售，因此長遠仍要再作研究，目前未有消息公布。

提到華置此前斥資約4.29億英鎊買入的英國倫敦項目120 Fleet Street，她表示拆遷工序在今年8月已開展，重建後會展出部分藝術品，當中或包括被丈夫劉鑾雄形容為「至愛」的藏畫《Everything must go》。

至於新任特首李家超將於下周三（19日）發表施政報告，她表示新一屆政府經常向外界詢問意見，表示做法「抵讚」，但對於近期市場熱議應否全面放寬防疫措施，她指政府需平衡各界意見，難以一概而論。

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