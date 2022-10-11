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騰訊網易包辦上月全球手遊發行商收入首兩名

Sensor Tower商店情報平台公布今年9月全球App Store和Google Play的收入排名，當中共42個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金18.8億美元，佔全球TOP100手遊發行商收入38.3%。騰訊（0700）、網易（9999）、米哈遊位列前三。

其他入圍全球收入TOP100的中國手遊發行商依次是掌趣科技、波克城市、星合互娛、禪遊科技、心動網絡、雅樂科技、友誼時光、Mattel163、競技世界、卓杭網絡、遊族網絡和 酷盛世等廠商。

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