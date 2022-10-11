隔夜美股反覆受壓，港股半日向下。恒指半日跌268點或1.56%，報16948點，南下資金半日淨流入16.12億元，大市成交金額502億元；國指跌109點或1.87%，報5770點。恒生科技指數收報3298點，跌2.96%，再創歷史新低。