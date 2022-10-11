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恒指半日跌268點 美團挫6%成最差藍籌 黃金周數據差 航空餐飲濠賭板塊捱沽

隔夜美股反覆受壓，港股半日向下。恒指半日跌268點或1.56%，報16948點，南下資金半日淨流入16.12億元，大市成交金額502億元；國指跌109點或1.87%，報5770點。恒生科技指數收報3298點，跌2.96%，再創歷史新低。

大型科技股繼續尋底，阿里巴巴（9988）跌2.73%，收報76.55元；騰訊（0700）跌3.03%，收報255.8元；美團（3690）跌6.45%，收報150.9元，是跌幅最大的藍籌。小米（1810）跌1.23%，收報8.81元；京東（9618）跌4.95%，收報182.5元；網易（9999）跌2.67%，收報116.7元；嗶哩嗶哩（9626）曾創上市新低，見102.1元，收報104.3元，跌9.23%。

創科實業（0669）升4.02%，收報79元，是半日升幅最大的藍籌。

國慶黃金周數據不理想，多個板塊下跌，航空股沽壓沉重。國航（0753）收報5.76元，跌8.43%；南航（1055）收報4.11元，跌4.42%；東航（0670）收報2.7元，跌2.88%；國泰（0293）收報8.32元，跌0.36%。

餐飲股同樣捱沽，海底撈（6862）收報14.38元，跌5.39%；九毛九（9922）收報14.4元，跌2.7%；呷哺呷哺（0520）收報4.65元，跌4.91%。

濠賭股同樣無運行，金沙中國（1928）跌3.46%，收報18.98元；銀娛（0027）跌3.34%，收報44.9元；永利澳門（1128）收報4.95元，跌4.26%；新濠國際發展（0200）收報5.75元，跌3.36%；美高梅中國（2282）收報4.12元，跌4.41%；澳博（0880）收報2.71元，跌2.17%。

美加碼遏制半導體，半導體股受挫。中芯國際（0981）收報16.14元，跌2.3%；華虹半導體（1347）見52周低16.2元，收報16.36元，跌0.12%；ASMPT（0522）同見52周低43元，收報43.9元，跌2.23%。

工信部發布《免徵車輛購置税的新能源汽車車型目錄》，汽車股回勇。吉利（0175）收報10.46元，升1.95%；比亞迪（1211）升1.58%，收報192.8元；理想汽車（2015）收報78.6元，升1.03%；廣汽集團（2238）收報5.48元，升0.74%。

 

 

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