彭博經濟研究勾勒出未來十年中國經濟的四種情境，基線預測為未來十年平均增長4.6%。模型顯示，由於動態清零防疫政策的長期影響、生育率下降速度超出預期以及房地產行業逐漸萎縮導致投資下滑，這段時期經濟增長率超過5%已變得遙不可及。

報道指，若內地房地產市場低迷程度超出預期，「動態清零」政策持續到2023年以後，未來10年GDP的平均增速可能低於4%，意味著中國可能要到2030年代中期才能超越美國，而且隨著人口因素在十年後成為拖累，領先優勢可能逆轉。

不過，如果如果中國能夠擺脫這雙重約束，繼續投資於製造業，而受過良好教育的勞動力隊伍能夠提高生產率，5%以上的增長率會再度成為可實現的目標，從而更快升至全球第一。

官媒《人民日報》連續兩日發文 強調「動態清零」可持續而且必須堅持

根據彭博經濟研究的舒暢和Eric Zhu的分析，未來十年中國的經濟成長存在4種情境：基本情境下的增長率將在4至5%之間；悲觀情景的增長率低於4%，惡夢情境低於3%，而樂觀情境的經濟增速高於5%。

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