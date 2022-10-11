moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

彭博經濟研究：嚴格防疫兼內房疲弱 中國十年內或難超越美國成為全球最大經濟體

彭博經濟研究預測，在嚴格防疫政策及疲弱樓市拖累下，預計中國十年內或難超越美國成為全球最大經濟體。

彭博經濟研究勾勒出未來十年中國經濟的四種情境，基線預測為未來十年平均增長4.6%。模型顯示，由於動態清零防疫政策的長期影響、生育率下降速度超出預期以及房地產行業逐漸萎縮導致投資下滑，這段時期經濟增長率超過5%已變得遙不可及。

報道指，若內地房地產市場低迷程度超出預期，「動態清零」政策持續到2023年以後，未來10年GDP的平均增速可能低於4%，意味著中國可能要到2030年代中期才能超越美國，而且隨著人口因素在十年後成為拖累，領先優勢可能逆轉。

不過，如果如果中國能夠擺脫這雙重約束，繼續投資於製造業，而受過良好教育的勞動力隊伍能夠提高生產率，5%以上的增長率會再度成為可實現的目標，從而更快升至全球第一。

 

官媒《人民日報》連續兩日發文 強調「動態清零」可持續而且必須堅持

根據彭博經濟研究的舒暢和Eric Zhu的分析，未來十年中國的經濟成長存在4種情境：基本情境下的增長率將在4至5%之間；悲觀情景的增長率低於4%，惡夢情境低於3%，而樂觀情境的經濟增速高於5%。

 

 

 

其他報道

新航取消懷孕須辭職慣例 容許懷孕空姐轉地勤

滬深三大指數半日向 滬指以近高位收市

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR連跌7日

匯豐據報未來數年增加併購活動 並按買家步伐出售更多資產

騰訊網易包辦上月全球手遊發行商收入首兩名

美官員憂港成為受制裁俄企避風港 李家超：港會依聯合國決議及法律行事

恒大許家印據報計劃出售倫敦最貴豪宅

滬深三大指數開市上漲 人行進行20億人幣逆回購

港股低開21點 恒科指創新低 京東低開2%藍籌最弱

俄羅斯公司據報將轉向香港 以規避西方制裁

美股未止瀉 港股ADR指數跌131點

Cathie Wood發表致美聯儲公開信 稱快速加息是錯誤

俄烏戰爭升級 美股三大指數齊跌 納指創逾兩年新低

 