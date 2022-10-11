歐化傢俬旗下品牌at.home宣布，為特選屋苑住戶送出3重入伙禮遇，包括購物折扣高達9,000元、高達1,000元家品電子禮券、60日特長存倉期服務，再額外送贈驗樓師詹濟南（詹Sir）驗樓95折優惠。
at.home指，只要屬於特選屋苑（見備註）住戶，於網站進行登記服務，即享有3重新入伙禮遇，購物優惠方面包括高達9,000元購物折扣、送贈高達1,000元家品電子禮券，方便住戶一次過以優惠價錢選購心水傢俬及家品。
為配合住戶執修新屋、拜四角等入伙事宜，at.home亦提供60日特長存倉服務。另外，at.home亦為特選屋苑住戶送出驗樓師詹Sir驗樓95折優惠。
港島南岸第1期-晉環、逸南、尚瓏、EIGHT STAR STREET、KOKO HILLS、KOKO RESERVE、THE HENLEY、MONACO、GRANDE MONACO、St.George’s Mansions、芳菲、Prince Central、曼翹、利奧坊‧曦岸、睿峰、日出康城OCEAN MARINI、日出康城LP10、柏傲莊I、柏傲莊II、Silversands、薈藍、明翹匯、帝御(帝御‧金灣、帝御‧星濤、帝御‧嵐天)、OMA by the Sea、Wetland Seasons Bay