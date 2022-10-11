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亞視調任賴彩雲為執董 曾涉大馬傳銷騙案

亞洲電視（0707）今日公告，聯席主席賴彩雲將由非執行董事調任執行董事，年薪維持在96萬元，折合每月8萬元，並繼續出任聯席主席。綜合內地和大馬傳媒報道，賴彩雲是涉及內地和大馬傳銷騙案的滿星雲創辦人，曾因涉及投資詐騙被控告和追討款項。集團則曾受大馬法院控告非法進行直銷生意、推廣金字塔計劃和洗黑錢等控罪，判罰款900萬令吉。

文件顯示，賴彩雲是大馬的拿督斯里，持有俄羅斯南西州大學人文學系榮譽博士學位，並提及她是積極扮演領導女性的角色，「並以強烈的商業觸覺以及激勵人心的演說聞名馬來西亞」。

在內地的新聞網站上，更流傳一則賴彩雲於2020年，被提名諾貝爾和平獎的消息，因為她通過事業和慈善工作在國際社會帶來貢獻，當中涉及與影視明星米雪捐贈物資給羅興亞難民。但同時被質疑提名和平獎事件的真偽，懷疑有人使用手段包裝自己的個人履歷。

公告同時委任馬來西亞的民事及刑事律師曾華強，出任亞視行政總裁，月薪33.3萬元，粗略計算年薪400萬元。據指，他在訴訟方面具超過18年經驗，是大馬S. Mathews & Associates的律師兼合夥人。

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