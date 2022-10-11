恒指連跌4個交易日，再度失守17000點大關，收市跌384點或2.23%，報16832點，創2011年10月收市新低。大市成交金額912億元，較上日減少4.1%；國指跌151點或2.57%，報5729點。恒生科技指數收報3278點，跌3.55%，再創歷史新低。