恒指連跌4個交易日，再度失守17000點大關，收市跌384點或2.23%，報16832點，創2011年10月收市新低。大市成交金額912億元，較上日減少4.1%；國指跌151點或2.57%，報5729點。恒生科技指數收報3278點，跌3.55%，再創歷史新低。
大型科技股受壓，阿里巴巴（9988）跌3.43%，收報76元；騰訊（0700）跌3.49%，跌穿260元大關，收報254.6元；美團（3690）跌6.14%，收報151.4元；小米（1810）跌2.02%，收報8.74元；京東（9618）跌5%，收報182.4元；網易（9999）跌3.34%，收報115.9元；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見1.32元，收報1.33元，跌11.33%。
藍籌中以創科實業（0669）表現最好，逆市升3.55%，收報78.65元，碧桂園（2007）表現最差，全日跌9.04%，收報1.61元，是跌幅最大的藍籌。
十一機票價格五年來最低，航空板塊受壓，國航（0753）收報5.72元，跌9.06%；南航（1055）跌6.28%，報4.03元；東航（0670）跌1.44%，報2.74元；國泰（0293）報8.16元，跌2.28%。
半導體股續跌，中芯國際（0981）收報15.76元，跌4.6%；ASMPT（0522）跌1.67%，報44.15元；晶門半導體（2878）跌2.41%，報0.405元；華虹半導體（1347）跌3.3%，報15.84元。
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