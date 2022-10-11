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對沖基金控LME停鎳市違規獲批

據彭博報道，倫敦高等法院已批准兩家對沖基金Elliott Investment及Jane Street入稟起訴倫敦金屬交易所（LME），就LME今年3月在鎳價爆升後突然暫停交易，其後更取消已完成的交易惹來的巨大爭議提出司法覆核。

LME發言人回覆彭博查詢時，證實倫敦高等法院已批准相關訴訟，但強調法院決定全是程序性做法，並不代表已認同入稟方的看法。發言人稱，LME將繼續準備辯護，期待在適當的時候提出自身論點。

Elliott Investment及Jane Street於今年6月申請對LME在鎳市急升期間，突然暫停交易一周，並取消了價值數十億美元的交易作司法覆核。司法覆核是一種法律程序，一般用於挑戰公共機構決定的合法性，惟儘管LME是一家私人公司、附屬於港交所旗下，但由於它在金屬市場上履行監管職能，過去亦曾因司法審查遭到起訴。

有對沖基金指出，LME行動實際上是對保護內地鎳生產商青山控股，由於該公司持有大量鎳空倉，此舉實際上緩解該公司面臨被追加巨額孖展保證金壓力，惟其他交易商合約卻被取消，Elliott Investment及Jane Street因此分別要求4.56億美元及1500萬美元賠償。

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