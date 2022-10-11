新力控股（2103）公布，2022年9月份合約銷售額為2.46億元，較2021年9月份的合約銷售額22億元，按年跌88.82%。2022年首九個月的合約銷售額為27.16億元，較2021年首九個月的合約銷售額792.4億元，按年跌96.6%。

綠地香港（0337）公布，2022年9月份合約銷售額為13.64億元，較2021年9月份的合約銷售額29.44億元，按年跌53.67%。2022年首九個月的合約銷售額為115.14億元，較2021年首九個月的合約銷售額270.56億元，按年跌57.44%。

至於祥生控股（2599）早市前公布，獲悉紹興市人民政府主導成立的房地產紓困穩保產業基金已在紹興市落地，而集團其中一個項目或為房地產穩保基金項下的潛在受益人之一。據公司了解，自房地產穩保基金收到的任何款項將僅用於指定項目。截至今日公司尚在等待有關房地產穩保基金安排的進一步消息，將適時就上述任何重大發展作出進一步公告。

祥生控股公告，2022年9月份合約銷售額為13.14億元（人民幣，下同），較2021年9月份的合約銷售額33.67億元，按年跌60.97%。2022年首九個月的合約銷售額為208.94億元，較2021年首九個月的合約銷售額642.81億元，按年跌67.5%。

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