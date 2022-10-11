香港科技探索（1137）公布，在8月政府發放第二階段消費券後，9月旗下網購平台HKTVmall的訂單總商品交易額（GMV）錄得6.65億元，按月跌7.8%，按年升22.5%；平均每日訂單總商品交易額按月亦下跌4.7%至2220萬元，按年升22.7%。此外，9月平均每日訂單數量按月下跌1.4%至5.08萬張，按年升25.7%。
資料顯示，9月平均訂單值按年跌2.7%至436元，按月亦跌3.3%，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為55萬人，按月減少3.85%，按年多12%，每月活躍應用程式使用者為147.1萬人，按月及按年均減少2.97%及7.72%。
集團指出，9月表現再次印證消費者行為由線下轉向線上的結構性變化。
香港科技探索今日收市跌0.22%，收報4.61元。
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