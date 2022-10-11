資料顯示，9月平均訂單值按年跌2.7%至436元，按月亦跌3.3%，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為55萬人，按月減少3.85%，按年多12%，每月活躍應用程式使用者為147.1萬人，按月及按年均減少2.97%及7.72%。

集團指出，9月表現再次印證消費者行為由線下轉向線上的結構性變化。

香港科技探索今日收市跌0.22%，收報4.61元。

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