據公告，德信在當中三宗貸款的借款人為公司持股的杭州凱川或其股東，故需作一系列交易合併計算，而該等貸款應視為集團與其他彼此關聯方訂立，加上相關貸款其中一項構成上市規則下的須予披露交易。此外，由於提供該等貸款構成集團給予的財務資助，故亦須遵守上市規則下的一般披露責任。

而第四宗貸款與與杭州凱川相關貸款項下該等借款人無關之獨立第三方，故不構成須予公佈交易。

德信服務指，是使用其內部資金為上述借款人提供貸款，並在近期知悉杭州凱川相關貸款須據上市規則作為須予披露交易及一般披露責任，是因集團員工並不熟悉上市規則所致，對未能及時披露提供該等貸款並遵守上市規則項下的上述披露規定深表遺憾。截至今日公告日，所有該等貸款均獲悉數償還。

德信服務指出，在決定提供該等貸款時，公司已對該等借款人進行盡職調查，且經考慮包括公司與一杭州凱川之間先前存在的長期業務關係，認為提供相關貸款能鞏固集團與杭州凱川之間的業務關係，亦表明集團對其的信心。而且通過杭州凱川結識其主要股東「德清信瀚」，德清信瀚為陝西省渭南市商業地產開發項目的供應商，雙方自2018年已合作。

而且據公司所知及從公開可得的資料來看，杭州凱川的還款記錄良好，公司亦未涉及訴訟，故董事並無理由質疑其流動資金狀況及杭州凱川償還貸款的能力；德清信瀚的管理賬目，其財務狀況穩健等，故認為與杭州凱川維持良好的業務關係可能為公司帶來的潛在利益

同時，在考慮盡職調查結果、集團可能從與該等借款人的持續業務合作中獲得的利益，集團可從該等貸款中收取的利息收入、預期收取的年利率超過7%，以及據集團與杭州凱川簽立的備忘錄，集團有權要求杭州凱川立即償還該等貸款及上述借款人已同意允許本集團審查其財務狀況等，令集團的財務規劃具有靈活性及亦令集團能夠監控其貸款資金的安全性，因此認為發放該等貸款屬公平合理，並符合公司及其股東的整體最佳利益。

集團又同時披露，在2021年12月21日集團亦已與德清信瀚及杭州凱川訂立股權轉讓協議，收購杭州凱川的39.2%股本連同股東貸款，總代價為1570萬元。

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