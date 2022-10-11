完成入股及配售後，莊紫祥及其一致行動人士，將在優通持股75%，一躍成為大股東。該集團原有主席姜長青的持股，將由原來的19.53%，攤薄至1.95%。海航旅遊集團的持股，亦由7.01%，攤薄至只有0.7%。莊紫祥為首財團，將尋求清洗豁免全面收購，但是大前提須獲最少75%獨立股東同意，及獲50%或以上股東同意重組。

根據交易安排，優通會先削減股本，將每股由0.1元，削減至0.001元。繼而向莊紫祥為首投資者發行股本，每股作價0.004662元，配發214.49億股，集資1億元。同時以同價配售超過14.29億股，集資666.65萬元。至於債務方面，該集團涉及在港的債務達5.21億元，當中透過安排，會將集資所得3570萬元，作為現金代價；另會以0.004662元，發行逾28.59億股，支付總值1333.3萬元債務，有關股份，約佔集團擴大後的股本10%。另其撥出約2860萬元用於償還欠款。