英國央行行長表示將在周五按計劃停止干預行動，美國股債市場尾盤受衝擊。英國央行行長貝利敦促投資者對無法維持的頭寸完成平倉，並表示央行將在本周結束時按計劃停止干預市場。納指曾跌最多1.8%，低見10351.98點，是2020年7月24日10217.31點後最低。收市報10426.19點，是2020年7月28日後收市新低，當日報10402.09點。連跌5日，累計跌750.22點，對上一次連跌5日是9月26日。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至33.403基點，是9月28日23.612基點後最窄。
道瓊斯工業平均指數收漲36點，升幅0.13%，報29239點。標普500指數收跌23點，跌幅0.66%，報3588點。納斯達克綜合指數收跌115點，或1.1%，報10426點。
Amgen升5.72%，報245.44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻87點，而高盛跌2.11%，報294.21元，拖低道指41點。
科技股方面，蘋果收市報138.98元，跌1.02%，谷歌母公司Alphabet收市報97.18元，跌0.69%，亞馬遜收市報112.21元，跌1.28%，Facebook收市報128.54元，跌3.92%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.56%，報387點。德國DAX指數收跌0.43%，報12220點；法國CAC 40指數跌0.13%，報5833點；英國富時100指數收跌1.07%，報6885點。
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