英國央行行長表示將在周五按計劃停止干預行動，美國股債市場尾盤受衝擊。英國央行行長貝利敦促投資者對無法維持的頭寸完成平倉，並表示央行將在本周結束時按計劃停止干預市場。納指曾跌最多1.8%，低見10351.98點，是2020年7月24日10217.31點後最低。收市報10426.19點，是2020年7月28日後收市新低，當日報10402.09點。連跌5日，累計跌750.22點，對上一次連跌5日是9月26日。美2年期10年期債息倒掛，曾收窄至33.403基點，是9月28日23.612基點後最窄。