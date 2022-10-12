個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.158%，折合報251.59元；阿里巴巴（9988）跌2.69%，折合報73.96元；美團（3690）跌1.2%，折合報149.58元；匯控（0005）跌0.74%，折合報39.41元；建行（0939）跌0.82%，折合報4.44元。

道期現升0.119%；標期現升0.12%；納期現升0.13%。日股現跌0.26%，韓股現跌0.34%，澳股現跌0.02%。

VIX指數隔晚升3.63%或1.18點，報33.63點。美2年期10年期債息倒掛，現達36.504基點。

紐油現跌0.71%或0.64美元，報88.71美元；布油現跌0.49%或0.47美元，報93.82美元；金價現跌0.15%或2.65美元，報1663.69美元；LME 銅期貨隔晚升0.23%或17.5美元，報7596美元。美國10年期債息現升0.05%或0.002厘，報3.949厘。

今日焦點股份可留意：

千萬求一路金主莊紫祥入主優通（6168），作價1億。

內地上月新增人幣貸款按月倍增至2.47萬億，遠超預期。留意內銀內房。

龍湖（0960）上月合同銷售額1455億人幣，跌28%。

德信服務（2215）去年底向關聯方發放貸款1.3億人幣，未有適時披露。

米蘭站（1150）350萬售水療及保健產品零售業務予前主席姚君達等人。

香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 9月GMV按月跌7.8%至6.65億。

雅居樂（3383）9月份合約銷售額按年跌65.45%。

綠地香港（0337）9月份合約銷售額按年跌53.67%。

對沖基金控LME停鎳市違規獲批。留意港交所（0388）。

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