恒指今早低開74點或0.45%，報16758點，是2011年10月4日16170.35點後最低，大市成交金額11億元；國指今早低開24點或0.43%，報5705點。恒生科技指數開市報3250點，跌0.85%，創紀錄新低。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。友邦（1299）、美團（3690）、平保（2318）貢獻恒指較多。
藍籌22隻升，39隻下跌，12隻無升跌。中生製藥（1177）升0.82%，報3.68元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌2.83%，報106.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報77.75元，升2.3%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報190.3元，跌5.79%。
恒指續低於10天線(17336.65點)。科指續低於10天線(3469.95點)。
千萬求一路金主莊紫祥入主優通（6168），作價1億。停牌。
內地上月新增人幣貸款按月倍增至2.47萬億，遠超預期。建行（0939）開市報4.48元，無升跌；工商銀行（1398）開市報3.65元，無升跌；中國銀行（3988）開市報2.57元，無升跌。中海外（0688）開市報21元，無升跌；龍湖（0960）開市報20元，無升跌；潤地（1109）開市報30.75元，跌1.76%；碧桂園（2007）見52周低1.6元，開市報1.6元，跌0.62%。
龍湖（0960）上月合同銷售額1455億人幣，跌28%。開市報20元，無升跌。
德信服務（2215）去年底向關聯方發放貸款1.3億人幣，未有適時披露。無成交，報2.95元。
米蘭站（1150）350萬售水療及保健產品零售業務予前主席姚君達等人。無成交，報0.206元。
香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 9月GMV按月跌7.8%至6.65億。開市報4.62元，升0.22%。
雅居樂（3383）9月份合約銷售額按年跌65.45%。無成交，報1.88元。
綠地香港（0337）9月份合約銷售額按年跌53.67%。無成交，報0.465元。
對沖基金控LME停鎳市違規獲批。港交所（0388）開市報267元，跌0.52%。
3隻股份創上市新低，包括蔚來集團（9866）低見100元，開市報100元，跌3.38%；嗶哩嗶哩（9626）低見100元，開市報100元，跌4.03%；蔚來（9866）低見100元，開市報100元，跌3.38%。
21隻股份創52周低，其中十隻包括，廣汽集團（2238）低見5.35元，開市報5.35元，跌1.65%；中國燃氣（0384）低見8.5元，開市報8.5元，跌0.58%；粵海投資（0270）低見5.7元，開市報5.7元，跌0.7%；四環醫藥（0460）低見0.72元，開市報0.72元，無升跌；金蝶（0268）低見9.2元，開市報9.2元，跌2.13%；方正控股（0418）低見0.31元，開市報0.31元，跌3.13%；赤子城科技（9911）低見1.41元，開市報1.41元，無升跌；騰訊（0700）低見251元，開市報251元，跌1.41%；新世界發展（0017）低見20.3元，開市報20.3元，跌0.98%；招商局港口（0144）低見9.34元，開市報9.34元，跌0.85%。
異動股
上升異動股，包括，時代鄰里（9928）開市報0.6元，升7.14%；艾伯科技（2708）開市報1.39元，升6.11%；天譽（0059）開市報0.037元，升5.71%；港龍中國地產（6968）開市報2.28元，升4.59%；寶龍地產（1238）開市報0.8元，升3.9%；華盛國際（1323）開市報0.112元，升3.7%；齊合環保（0976）開市報0.61元，升3.39%；新高教（2001）開市報2.02元，升3.06%；創維集團（0751）開市報3.15元，升2.94%；宏光（6908）開市報3.91元，升2.89%。
下跌異動股，包括，協鑫新能源（0451）見52周低0.051元，開市報0.051元，跌15%；攜程集團（9961）開市報190.3元，跌5.79%；百勝中國（9987）開市報352.6元，跌4.96%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見100元，開市報100元，跌4.03%；貝殼（2423）開市報37.45元，跌3.48%；蔚來集團（9866）創上市新低，見100元，開市報100元，跌3.38%；TCL電子（1070）開市報2.91元，跌3.32%。
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