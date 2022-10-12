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官媒《人民日報》連續三日發文 強調躺平不可取 躺贏不可能

官媒《人民日報》連續第三日再就疫情防控發文，指出全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，強調「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

文中指出，截至9月28日，中國60歲以上老年人完成全程接種人數佔老年人口的比例為86.26%，還有相當部分老年人尚未完成全程接種和加強免疫接種，加上相當數量的兒童和有禁忌症無法接種疫苗的人群，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障。一旦放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和死亡病例，造成醫療資源擠兌。文章重申，正因為堅持動態清零，中國才最大限度保護了人民生命安全和身體健康。

文中又強調，「躺平」沒有出路，消極防疫後果嚴重。從科學角度而言，「躺平」增加了新的變異毒株出現的風險。新冠病毒變異和進化存在不確定性，感染病例越多，新冠病毒變異的機會也就越多。放鬆防控將大幅提升病毒變異風險，而新的變異毒株出現後又可能帶來新的傳播風險和感染威脅。文章表示，中國必須毫不動搖堅持「動態清零」總方針，毫不鬆懈抓好常態化疫情防控，牢牢守住不發生規模性疫情的底線。

文章稱，一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是無法防控也沒有能力防控。這些國家經過多種嘗試後，找不到一種理想的控制新冠疫情策略，乾脆選擇「躺平」，這恰恰是由於前期未能及時有效控制疫情，已經失去了動態清零的機會。一旦感染和死亡人數大幅上升，往往又會收緊防控策略。相比較而言，由於防控政策得當、措施有力，中國本土疫情狀況總體上完全可以做到也能夠實現動態清零。

文末蛋調，國內外疫情防控具有復雜性、艱巨性、反復性。中國一定能用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度保障人民生命健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

 

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