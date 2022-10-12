港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連跌，升3.18點子至2.42988%，是10月7日後最高，當日報2.44637%。對上一次終止7連跌是2022年9月29日，當日拆息報2.62768%。
港元現報7.8499元升值1點子，曾升值最多0點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8498元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.79點子至1.73643%；1星期HIBOR升3.88點子至1.93756%；2星期HIBOR升4.16點子至2.08827%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.96點子至3.62292%；6個月期HIBOR升2.66點子至4.2431%；12個月期HIBOR升3.95點子至4.60589%。
美元指數現報113.459升值0.238點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報3.31671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8868%，終止連續8日擴闊，利差是2022年10月07日後最高，當日差距為-0.8672%
對上一次終止連續8日擴闊，是2022年9月28日，當日利差報-0.5065%。
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