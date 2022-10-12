港元現報7.8499元升值1點子，曾升值最多0點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8498元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.79點子至1.73643%；1星期HIBOR升3.88點子至1.93756%；2星期HIBOR升4.16點子至2.08827%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.96點子至3.62292%；6個月期HIBOR升2.66點子至4.2431%；12個月期HIBOR升3.95點子至4.60589%。

美元指數現報113.459升值0.238點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報3.31671%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8868%，終止連續8日擴闊，利差是2022年10月07日後最高，當日差距為-0.8672%

對上一次終止連續8日擴闊，是2022年9月28日，當日利差報-0.5065%。

其他報道

耶倫：美元強勢是「邏輯結果」 反映「適當的」政策

官媒《人民日報》連續三日發文 強調躺平不可取 躺贏不可能

郭明錤：蘋果最快3年美國市場去中國化 泰國或成中國以外最大MacBook生產地

滬深三大指數低開 人行淨回籠650億人幣

恒指低開74點 再創11年低 科指跌0.85% 再創紀錄新低

拜登美國可能出現「非常輕微」衰退

前交易員起訴匯控 存在「史詩級」搶先交易問題

Intel據報計劃大裁員

港股ADR跌166點 夜期低水132點 美期升亞股跌

英央行將停干預 美股債尾市向下 納指見逾兩年低 道指升36點

金管局紐約時段沽出1.3億美元