美元持續強勢，亞股普遍受壓，恒指今早低開74點，見半日高位，最多曾跌384點，低見16447.39點，是2011年10月4日16170.35點後最低。半日高低波幅311點。科指低見3162.83點，創紀錄新低。
恒指半日跌336點或2%，報16495點，大市成交金額468億元；國指跌121點或2.12%，報5608點。恒生科技指數收報3170點，跌3.3%。
藍籌股成交金額201.37億元，佔大市成交43.02%；科指成份股成交金額116.38億元，佔大市成交24.86%；國指成份股成交金額170.09億元，佔大市成交36.34%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。友邦（1299）、平保（2318）、石藥（1093）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，64隻下跌，4隻無升跌。宏橋（1378）升0.79%，收報6.36元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌7.26%，收報13.28元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報16.26元，升2.65%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見4.11元，收報4.18元，跌9.72%。
恒指續低於10天線(17310.38點)。科指續低於10天線(3461.93點)。
北水南下合計淨流入12.8億元，較上日減少58.97%，連續第5日流入，累計流入115.13億元。南水北上合計淨流出62.43億元人民幣，較上日增加401.79%，連續第2日流出，累計流出74.87億元。
前交易員起訴匯控（0005）存在「史詩級」搶先交易問題。見52周低38.5元，收報38.6元，跌2.77%。
內地上月新增人幣貸款按月倍增至2.47萬億，遠超預期。建行（0939）收報4.48元，無升跌；工商銀行（1398）收報3.64元，跌0.27%。中海外（0688）收報20.75元，跌1.19%；華潤置地（1109）收報30.95元，跌1.12%；碧桂園（2007）見52周低1.51元，收報1.54元，跌4.35%。
龍湖（0960）上月合同銷售額1455億人幣，跌28%。見52周低19.46元，收報19.54元，跌2.3%。
德信服務（2215）去年底向關聯方發放貸款1.3億人幣，未有適時披露。收報2.91元，跌1.36%。
米蘭站（1150）350萬售水療及保健產品零售業務予前主席姚君達等人。收報0.186元，跌9.71%。
香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 9月GMV按月跌7.8%至6.65億。見52周低4.46元，收報4.5元，跌2.39%。
雅居樂（3383）9月份合約銷售額按年跌65.45%。見52周低1.81元，收報1.82元，跌3.19%。
綠地香港（0337）9月份合約銷售額按年跌53.67%。見52周低0.45元，收報0.46元，跌1.08%。
對沖基金控LME停鎳市違規獲批。港交所（0388）見52周低263元，收報264.8元，跌1.34%。
61隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.445元，收報0.46元，跌2.13%；雅生活服務（3319）低見5.53元，收報5.62元，跌2.6%；佳兆業美好（2168）低見2.4元，收報2.4元，跌4%；融創服務（1516）低見1.75元，收報1.76元，跌4.35%；越秀服務（6626）低見2.68元，收報2.68元，跌2.55%；建業新生活（9983）低見2.26元，收報2.26元，跌2.16%；榮萬家（2146）低見1.38元，收報1.38元，跌0.72%；滔搏（6110）低見4.91元，收報5.06元，升0.2%；中國動向（3818）低見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；合景泰富（1813）低見0.91元，收報0.92元，跌2.13%。
168隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見10.16元，收報10.34元，跌6.51%；旭輝永升服務（1995）低見2.2元，收報2.22元，跌7.88%；綠城服務（2869）低見4.26元，收報4.3元，跌5.08%；特步（1368）低見7.48元，收報7.48元，跌5.79%；寶勝國際（3813）低見0.45元，收報0.455元，跌2.15%；雅居樂（3383）低見1.81元，收報1.82元，跌3.19%；合生（0754）低見7.14元，收報7.14元，跌7.51%；保利置業（0119）低見1.31元，收報1.33元，跌2.92%；金茂（0817）低見1.58元，收報1.58元，跌4.24%；中海宏洋（0081）低見2.75元，收報2.8元，跌2.1%。
異動股
上升異動股，包括，佳兆業資本（0936）收報0.345元，升38%；中建富通（0138）收報0.185元，升12.12%；衍生集團（6893）收報0.3元，升11.11%；匯安智能科技（8379）收報0.124元，升9.73%；大成食品（3999）收報0.47元，升9.3%；三巽控股（6611）收報0.32元，升8.47%；香港航天科技（1725）收報10.72元，升7.96%；新灃集團（1223）收報0.97元，升7.78%；鳳祥（9977）收報1.27元，升7.63%；美圖公司（1357）平上市低位0.65元，收報0.7元，升6.06%。
下跌異動股，包括，艾美疫苗（6660）收報20.6元，跌43.25%；協鑫新能源（0451）見52周低0.037元，收報0.04元，跌33.33%；普匯中金（0997）收報0.051元，跌15%；BC科技（0863）見52周低1.86元，收報1.9元，跌14.8%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.029元，跌14.71%；飛思達科技（1782）收報1.04元，跌12.61%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見1.26元，收報1.29元，跌12.24%；熒德控股（8535）見52周低0.101元，收報0.103元，跌11.21%；光啟科學（0439）見52周低0.096元，收報0.096元，跌11.11%。
其他報道
郭明錤：蘋果最快3年美國市場去中國化 泰國或成中國以外最大MacBook生產地