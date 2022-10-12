該行指出，評級下調是反映旭輝的流動性風險上升。有市場報道稱旭輝未能償付其10月初到期的可轉債（2025年4月8日到期）利息，並試圖延遲其他債務的部分本息支付。惟旭輝拒絕向惠譽出具書面說明，且除發布公告外亦未向惠譽提供補充信息，因此惠譽無法對上述未按時付息情況予以核實。

旭輝未發布任何公開聲明就上述稱其未如期償債的市場報道予以回應。上述債券無償付寬限期，未按期償付可能構成違約事件。

該行認為，中期內旭輝可能無法借助資本市場融資，並預期2022年剩餘時間和2023年旭輝將倚賴可用現金和內部現金流償付到期債務。惠譽預計，2023年旭輝需償還約200億元人民幣資本市場到期債務及境外銀團貸款。

旭輝於2022年9月28日表示公司持有現金300億元人民幣。大部分現金與集團的房地產開發項目有關，包括存入銀行指定賬戶的商品房預售監管資金，故認為旭輝的大部分現金可能無法適時用於償債。

旭輝早市曾跌6.7%，午後隨大市轉漲，暫升1.67%，暫報0.61元。

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