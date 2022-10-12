該行指出，對投資者來講，民企內房已失去信心，市場亦一直無視碧桂園如期償債的行為，亦對其前景不抱信心。該行亦認為，由於銷售帶來的有機現金流入緩慢，融資相關問題將陸續可能浮面，故認為公司的資產負債表相關指標及債券的到期情報的幫助已越來越小，除非有大規模政策刺激，否則碧桂園股難以獲得重估評級。

匯豐指，民企內房的股價已大幅調整，認為將碧桂園評級由「買入」下調至「減持」為合理之舉，目標價由原來的3.5元，下降六成至1.4元﹔該行又將碧桂園服務由「買入」降至「持有」，目標價由原來20元，下調39%至12.2元﹔主要因旭輝事件令市場亦將碧桂園的潛在信用壓力。而碧桂園服務的評級則反映其具韌性的經常性收入。

今日早市港股曾跌近400點，碧桂園亦跌6.2%，碧桂園服務曾跌8.1%，但隨著港股午後跌幅收窄，碧桂園暫跌3.73%，碧桂園服務暫跌3.98%。

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