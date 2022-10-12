恒指今早低開74點，午後進一步擴大跌幅至393點，其後隨A股倒升最多208點，全日高低波幅602點。日內曾低見16438.6點，是2011年10月4日16170.35點後最低。

恒指收市跌131點或0.78%，報16701點，大市成交金額1128億元，較上日增加23.67%，是9月16日1239.43億元成交後最多；國指跌37點或0.65%，報5692點。恒生科技指數收報3269點，跌0.27%。

藍籌股成交金額536.01億元，佔大市成交47.51%；科指成份股成交金額308.89億元，佔大市成交27.38%；國指成份股成交金額444.31億元，佔大市成交39.38%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、京東（9618）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，53隻下跌，2隻無升跌。宏橋（1378）升3.8%，收報6.55元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌5.43%，收報31.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報17.32元，升9.34%；跌幅最大的是攜程（9961）收報190.8元，跌5.54%。

恒指續低於10天線(17330.93點)。科指續低於10天線(3471.88點)。

北水南下合計淨流入11.36億元，較上日減少63.59%，連續第5日流入，累計流入113.68億元，對上一次連續5日淨流入是8月5日。南水北上合計淨流出58.76億元人民幣，較上日增加372.25%，連續第2日流出，累計流出71.2億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.34%，低見16438.6點，是2011年10月4日16170.35點後最低。今日收市報16701.03點，是2011年10月4日後收市新低，當日報16250.27點。連跌5日，累計跌1386.94點，對上一次連跌5日是9月7日。同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月14日。

科指曾跌最多3.62%，低見3159.67點，創上市新低。今日收市報3269.54點，是2019年1月3日後收市新低，當日報3253.45點。連跌5日，累計跌415.97點，對上一次連跌5日是8月24日。

國指曾跌最多2.51%，低見5585.7點，是2008年10月29日5565.7點後最低。今日收市報5692.42點，是2008年10月28日後收市新低，當日報5683.06點。連跌5日，累計跌532.19點，對上一次連跌5日是9月7日。同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月14日。

午後消息股表現

匯豐：恐碧桂園（2007）成下隻旭輝 由「買入」降至「減持」，目標價大降六成。見52周低1.51元，收報1.53元，跌4.97%。

流動性風險攀升，惠譽下調旭輝（0884）評級至「CC」。創上市新低，見0.56元，收報0.58元，跌3.33%。

廣南（1203）發盈喜，首9月純利增1.3倍。收報0.59元，升1.72%。

今早及隔晚消息股表現

前交易員起訴匯控（0005）存在「史詩級」搶先交易問題。見52周低38.5元，收報38.7元，跌2.52%。

內地上月新增人幣貸款按月倍增至2.47萬億，遠超預期。建行（0939）收報4.46元，跌0.45%；工商銀行（1398）收報3.63元，跌0.55%。中海外（0688）收報20.45元，跌2.62%；華潤置地（1109）收報30.55元，跌2.4%。

龍湖（0960）上月合同銷售額1455億人幣，跌28%。見52周低19.14元，收報19.88元，跌0.6%。

德信服務（2215）去年底向關聯方發放貸款1.3億人幣，未有適時披露。收報2.84元，跌3.73%。

米蘭站（1150）350萬售水療及保健產品零售業務予前主席姚君達等人。收報0.19元，跌7.77%。

香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 9月GMV按月跌7.8%至6.65億。見52周低4.46元，收報4.62元，升0.22%。

雅居樂（3383）9月份合約銷售額按年跌65.45%。見52周低1.78元，收報1.84元，跌2.13%。

綠地香港（0337）9月份合約銷售額按年跌53.67%。見52周低0.44元，收報0.445元，跌4.3%。

對沖基金控LME停鎳市違規獲批。港交所（0388）見52周低263元，收報270.2元，升0.67%。

破底股方面

72隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.44元，收報0.465元，跌1.06%；雅生活服務（3319）低見5.53元，收報5.62元，跌2.6%；佳兆業美好（2168）低見2.4元，收報2.47元，跌1.2%；融創服務（1516）低見1.74元，收報1.79元，跌2.72%；越秀服務（6626）低見2.68元，收報2.75元，無升跌；建業新生活（9983）低見2.26元，收報2.29元，跌0.87%；遠洋服務（6677）低見1.51元，收報1.69元，升2.42%；榮萬家（2146）低見1.38元，收報1.4元，升0.72%；滔搏（6110）低見4.91元，收報5.17元，升2.38%；中國動向（3818）低見0.28元，收報0.29元，無升跌。

166隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見10.16元，收報10.52元，跌4.88%；旭輝永升服務（1995）低見2.16元，收報2.32元，跌3.73%；綠城服務（2869）低見4.21元，收報4.52元，跌0.22%；特步（1368）低見7.42元，收報7.9元，跌0.5%；寶勝國際（3813）低見0.445元，收報0.45元，跌3.23%；雅居樂（3383）低見1.78元，收報1.84元，跌2.13%；合生（0754）低見6.88元，收報6.89元，跌10.75%；保利置業（0119）低見1.31元，收報1.37元，無升跌；金茂（0817）低見1.57元，收報1.6元，跌3.03%；中海宏洋（0081）低見2.75元，收報2.82元，跌1.4%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業資本（0936）收報0.34元，升36%；冠均國際（1629）收報0.365元，升25.86%；華科資本（1140）收報0.54元，升14.89%；碧生源（0926）收報0.61元，升14.36%；江山控股（0295）收報0.034元，升13.33%；鳳祥（9977）收報1.33元，升12.71%；康橋悅（2205）收報0.84元，升12%；衍生集團（6893）收報0.3元，升11.11%；香港航天科技（1725）收報10.94元，升10.17%；銀杏教育（1851）收報0.66元，升10%。

下跌異動股，包括，艾美疫苗（6660）收報19.82元，跌45.4%；協鑫新能源（0451）見52周低0.037元，收報0.037元，跌38.33%；上坤（6900）創上市新低，見0.051元，收報0.052元，跌25.71%；佳民（8519）創上市新低，見0.029元，收報0.029元，跌25.64%；合富輝煌（0733）見52周低0.89元，收報0.89元，跌23.28%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.027元，跌20.59%；太和控股（0718）收報0.069元，跌14.81%；BC科技（0863）見52周低1.86元，收報1.93元，跌13.45%；普匯中金（0997）收報0.052元，跌13.33%；GC Construction（1489）創上市新低，見0.5元，收報0.51元，跌12.07%。

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