moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市跌131點 成交近1個月最多 北水第5日流入 半新股艾美疫苗跌45%

港股表現反覆，一度隨A股倒升，尾市再回落。外圍方面，美期升，歐股跌，亞股個別發展、美匯指數反覆向上。恒指再創11年低，科指亦續創紀錄新低，國指見是2008年10月29日後低，全日成交增至1128億元，是9月16日後最多。

恒指今早低開74點，午後進一步擴大跌幅至393點，其後隨A股倒升最多208點，全日高低波幅602點。日內曾低見16438.6點，是2011年10月4日16170.35點後最低。

恒指收市跌131點或0.78%，報16701點，大市成交金額1128億元，較上日增加23.67%，是9月16日1239.43億元成交後最多；國指跌37點或0.65%，報5692點。恒生科技指數收報3269點，跌0.27%。

藍籌股成交金額536.01億元，佔大市成交47.51%；科指成份股成交金額308.89億元，佔大市成交27.38%；國指成份股成交金額444.31億元，佔大市成交39.38%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。友邦（1299）、京東（9618）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，53隻下跌，2隻無升跌。宏橋（1378）升3.8%，收報6.55元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌5.43%，收報31.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報17.32元，升9.34%；跌幅最大的是攜程（9961）收報190.8元，跌5.54%。

恒指續低於10天線(17330.93點)。科指續低於10天線(3471.88點)。

北水南下合計淨流入11.36億元，較上日減少63.59%，連續第5日流入，累計流入113.68億元，對上一次連續5日淨流入是8月5日。南水北上合計淨流出58.76億元人民幣，較上日增加372.25%，連續第2日流出，累計流出71.2億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.34%，低見16438.6點，是2011年10月4日16170.35點後最低。今日收市報16701.03點，是2011年10月4日後收市新低，當日報16250.27點。連跌5日，累計跌1386.94點，對上一次連跌5日是9月7日。同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月14日。

科指曾跌最多3.62%，低見3159.67點，創上市新低。今日收市報3269.54點，是2019年1月3日後收市新低，當日報3253.45點。連跌5日，累計跌415.97點，對上一次連跌5日是8月24日。

國指曾跌最多2.51%，低見5585.7點，是2008年10月29日5565.7點後最低。今日收市報5692.42點，是2008年10月28日後收市新低，當日報5683.06點。連跌5日，累計跌532.19點，對上一次連跌5日是9月7日。同時亦連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月14日。

午後消息股表現

匯豐：恐碧桂園（2007）成下隻旭輝 由「買入」降至「減持」，目標價大降六成。見52周低1.51元，收報1.53元，跌4.97%。

流動性風險攀升，惠譽下調旭輝（0884）評級至「CC」。創上市新低，見0.56元，收報0.58元，跌3.33%。

廣南（1203）發盈喜，首9月純利增1.3倍。收報0.59元，升1.72%。

今早及隔晚消息股表現

前交易員起訴匯控（0005）存在「史詩級」搶先交易問題。見52周低38.5元，收報38.7元，跌2.52%。

內地上月新增人幣貸款按月倍增至2.47萬億，遠超預期。建行（0939）收報4.46元，跌0.45%；工商銀行（1398）收報3.63元，跌0.55%。中海外（0688）收報20.45元，跌2.62%；華潤置地（1109）收報30.55元，跌2.4%。

龍湖（0960）上月合同銷售額1455億人幣，跌28%。見52周低19.14元，收報19.88元，跌0.6%。

德信服務（2215）去年底向關聯方發放貸款1.3億人幣，未有適時披露。收報2.84元，跌3.73%。

米蘭站（1150）350萬售水療及保健產品零售業務予前主席姚君達等人。收報0.19元，跌7.77%。

香港科技探索（1137）公布，HKTVmall 9月GMV按月跌7.8%至6.65億。見52周低4.46元，收報4.62元，升0.22%。

雅居樂（3383）9月份合約銷售額按年跌65.45%。見52周低1.78元，收報1.84元，跌2.13%。

綠地香港（0337）9月份合約銷售額按年跌53.67%。見52周低0.44元，收報0.445元，跌4.3%。

對沖基金控LME停鎳市違規獲批。港交所（0388）見52周低263元，收報270.2元，升0.67%。

破底股方面

72隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.44元，收報0.465元，跌1.06%；雅生活服務（3319）低見5.53元，收報5.62元，跌2.6%；佳兆業美好（2168）低見2.4元，收報2.47元，跌1.2%；融創服務（1516）低見1.74元，收報1.79元，跌2.72%；越秀服務（6626）低見2.68元，收報2.75元，無升跌；建業新生活（9983）低見2.26元，收報2.29元，跌0.87%；遠洋服務（6677）低見1.51元，收報1.69元，升2.42%；榮萬家（2146）低見1.38元，收報1.4元，升0.72%；滔搏（6110）低見4.91元，收報5.17元，升2.38%；中國動向（3818）低見0.28元，收報0.29元，無升跌。

166隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見10.16元，收報10.52元，跌4.88%；旭輝永升服務（1995）低見2.16元，收報2.32元，跌3.73%；綠城服務（2869）低見4.21元，收報4.52元，跌0.22%；特步（1368）低見7.42元，收報7.9元，跌0.5%；寶勝國際（3813）低見0.445元，收報0.45元，跌3.23%；雅居樂（3383）低見1.78元，收報1.84元，跌2.13%；合生（0754）低見6.88元，收報6.89元，跌10.75%；保利置業（0119）低見1.31元，收報1.37元，無升跌；金茂（0817）低見1.57元，收報1.6元，跌3.03%；中海宏洋（0081）低見2.75元，收報2.82元，跌1.4%。

異動股

上升異動股，包括，佳兆業資本（0936）收報0.34元，升36%；冠均國際（1629）收報0.365元，升25.86%；華科資本（1140）收報0.54元，升14.89%；碧生源（0926）收報0.61元，升14.36%；江山控股（0295）收報0.034元，升13.33%；鳳祥（9977）收報1.33元，升12.71%；康橋悅（2205）收報0.84元，升12%；衍生集團（6893）收報0.3元，升11.11%；香港航天科技（1725）收報10.94元，升10.17%；銀杏教育（1851）收報0.66元，升10%。

下跌異動股，包括，艾美疫苗（6660）收報19.82元，跌45.4%；協鑫新能源（0451）見52周低0.037元，收報0.037元，跌38.33%；上坤（6900）創上市新低，見0.051元，收報0.052元，跌25.71%；佳民（8519）創上市新低，見0.029元，收報0.029元，跌25.64%；合富輝煌（0733）見52周低0.89元，收報0.89元，跌23.28%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.027元，跌20.59%；太和控股（0718）收報0.069元，跌14.81%；BC科技（0863）見52周低1.86元，收報1.93元，跌13.45%；普匯中金（0997）收報0.052元，跌13.33%；GC Construction（1489）創上市新低，見0.5元，收報0.51元，跌12.07%。

 

其他報道

內媒﹕蔚來將推廉價車型電動車  冀2030年躋身全球5大車廠

英國央行：債券購買計劃仍定於周五結束 英鎊抹去漲幅

美國據報避免對中國半導體出口管制影響供應鏈

匯豐：恐碧桂園成下隻旭輝 由「買入」降至「減持」 目標價大降六成

滬深三大指數連升三個交易日 滬指重上3000點

流動性風險攀升 惠譽下調旭輝評級至「CC」

傳部分俄企擬將業務遷至本港 金管局：銀行沒義務遵守外國政府單方面英央行據報準備延長緊急購債計劃

廣南發盈喜 首9月純利增1.3倍

「鱷王」達利歐：經濟正面臨一場「完美風暴」

恒指半日跌336點 跌穿16500關 見11年低 科指跌3.3%