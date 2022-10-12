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內媒：內房為賣樓回籠 公寓項目六折促銷

據內地財聯社報導，深圳有公寓項目以6折促銷。據報導，樓市成交低迷背景下，深圳打折促銷樓盤從局部擴散至全城，當中京基水貝時代廣場項目的一位置業顧問指，該項目備案價為每平方米7.2萬元人民幣（下同），但開發商在9月底進行了調價，單價調至每平方米4.6萬元起，中間樓層單價在每平方米5萬元左右，相當於在備案價基礎上打了6至7折。

據報導引述置業顧問指，是因為行情不好，項目之前一直賣不動，成交量很低，但是開發商有回款需求，因此對所有單位進行了調價。

而不僅是京基水貝時代廣場，深圳當前打折促銷樓盤明顯增多，折扣力度明顯加大，部分樓盤打到了8折。報導指出，目前為求去化，坪山、光明、龍崗的降幅最為突出。而當前深圳二手房調降2-3成較為普遍，臨深新盤8折、7折、6折也非常多。

報導指，中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫認為，近期深圳推盤量明顯在增加，但開盤去化率不斷下降，開發商要回籠資金，價格必須讓步。

國家高端智庫研究員宋丁則認為，深圳之前出台了一些經濟激勵政策，間接帶動部分高品質樓盤成交。不過，在未推出新的樓市利好政策情況下，深圳樓市遠未達到整體回暖程度。而且自前年深圳加大住宅用地供應力度，新房供應已較充裕，市場成交情況關鍵要看需求，目前來看需求依舊沒有起來。