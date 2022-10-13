聯儲局會議紀要顯示一些聯儲局官員認為有必要調整加息幅度以緩衝經濟下行風險，股市曾短暫上升。美國9月份PPI升幅超預期，市場關注周四公布的核心通脹率，經濟學家料將重返40年高位。美2年期10年期債息收報39.699基點。標指連跌6日，累計跌213.9點，對上一次連跌6日是9月27日。納指連跌6日，累計跌759.31點，對上一次連跌6日是9月2日。