聯儲局會議紀要顯示一些聯儲局官員認為有必要調整加息幅度以緩衝經濟下行風險，股市曾短暫上升。美國9月份PPI升幅超預期，市場關注周四公布的核心通脹率，經濟學家料將重返40年高位。美2年期10年期債息收報39.699基點。標指連跌6日，累計跌213.9點，對上一次連跌6日是9月27日。納指連跌6日，累計跌759.31點，對上一次連跌6日是9月2日。
道瓊斯工業平均指數收跌28點，跌幅0.1%，報29210點。標普500指數收跌11點，跌幅0.33%，報3577點。納斯達克綜合指數收跌9點，或0.09%，報10417點。
家得寶跌0.84%，報280.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累15點，而摩通升1.62%，報103.61元，貢獻道指10點。
科技股方面，蘋果收市報138.34元，跌0.46%，谷歌母公司Alphabet收市報97.56元，升0.39%，亞馬遜收市報112.9元，升0.61%，Facebook收市報127.5元，跌0.8%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報385點。德國DAX指數收跌0.4%，報12172點；法國CAC 40指數跌0.26%，報5818點；英國富時100指數收跌0.86%，報6826點。
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