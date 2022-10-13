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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升4.14點子至2.47125%，是10月6日後最高，當日報2.48363%。對上一次連升2日是9月9日，當日拆息報2.00816%。

港元現報7.8495元升值5點子，曾報7.85元，亦曾升值最多17點子，報7.8483元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.01點子至1.71631%；1星期HIBOR升5.41點子至1.99161%；2星期HIBOR升4.7點子至2.13524%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.21點子至3.68506%；6個月期HIBOR升2.68點子至4.26988%；12個月期HIBOR升5.56點子至4.66149%。

美元指數現報113.334升值0.014點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報3.34557%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8743%，連續2日收窄，利差是2022年10月07日後最高，當日差距為-0.8672%

對上一次連續2日收窄，是2022年9月29日，當日利差報-0.5002%。

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