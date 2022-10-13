恒指今早低開0.38點，高位升35點，低位跌232點，半日高低波幅268點。旭輝（0884）港元可轉債違約，挫10.3%，報0.52元，拖累內房下跌。
恒指半日跌166點或1%，報16534點，大市成交金額430億元；國指跌75點或1.33%，報5616點。恒生科技指數收報3213點，跌1.7%。
藍籌股成交金額162.22億元，佔大市成交37.72%；科指成份股成交金額75.8億元，佔大市成交17.62%；國指成份股成交金額134.47億元，佔大市成交31.27%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、石藥（1093）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，57隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升4.61%，收報7.94元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌9.7%，收報9.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報18.9元，升2.49%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見93.55元，收報93.95元，跌7.35%。
恒指續低於10天線(17259.26點)。科指續低於10天線(3440.64點)。
北水南下合計淨流入20.06億元，較上日增加76.61%，連續第6日流入，累計流入133.75億元，對上一次連續6日淨流入是7月26日。南水北上合計淨流出58.13億元人民幣，較上日減少1.07%，連續第3日流出，累計流出129.33億元。
漢思能源（0554）：城巴將興建加氫站， 明年首季投入使用。收報0.138元，無升跌。
美國擬全禁俄羅斯鋁。俄鋁（0486）收報3.12元，跌6.31%。
迅銷（6288）公布業績。收報41.5元，無升跌。
安東油田（3337）第三季新增訂單跌33.2%。收報0.34元，無升跌。
內媒：內房為賣樓回籠，公寓項目六折促銷。中海外（0688）收報19.94元，跌2.49%；龍湖（0960）見52周低18.22元，收報19.16元，跌3.62%；華潤置地（1109）收報30.3元，跌0.82%；碧桂園（2007）見52周低1.36元，收報1.4元，跌8.5%。
中煤能源（1898）發盈喜，料首三季利潤最多增67%至219.66億人幣。收報7.2元，跌5.01%。
比亞迪（1211）宣布進入印度乘用車市場。收報195.6元，升0.31%。
36隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.435元，收報0.455元，跌2.15%；雅生活服務（3319）低見5.15元，收報5.26元，跌6.41%；世茂服務（0873）低見1.59元，收報1.61元，跌7.47%；時代鄰里（9928）低見0.52元，收報0.52元，跌7.14%；融創服務（1516）低見1.65元，收報1.68元，跌6.15%；越秀服務（6626）低見2.65元，收報2.7元，跌1.82%；合景悠活（3913）低見0.98元，收報0.99元，跌3.88%；榮萬家（2146）低見1.34元，收報1.34元，跌4.29%；中國動向（3818）低見0.275元，收報0.275元，跌5.17%；合景泰富（1813）低見0.88元，收報0.89元，跌3.26%。
90隻股份創52周低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見2.04元，收報2.07元，跌10.78%；保利物業（6049）低見38.7元，收報39.5元，升0.38%；寶勝國際（3813）低見0.42元，收報0.435元，跌3.33%；雅居樂（3383）低見1.78元，收報1.81元，跌1.63%；合生（0754）低見6.69元，收報6.8元，跌1.31%；金地商置（0535）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；金茂（0817）低見1.57元，收報1.59元，跌0.63%；中海宏洋（0081）低見2.72元，收報2.76元，跌2.13%；中金（3908）低見10.78元，收報10.9元，跌0.91%；中國銀河（6881）低見3.26元，收報3.31元，跌1.19%。
異動股
上升異動股，包括，華領醫藥（2552）收報2.78元，升20.87%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.032元，升18.52%；明發（0846）收報0.39元，升13.04%；百濟神州（6160）收報86.6元，升12.76%；米蘭站（1150）收報0.214元，升12.63%；合富輝煌（0733）收報1元，升12.36%；巨騰國際（3336）收報1.39元，升11.2%；人瑞人才（6919）收報4.96元，升10.47%；三巽控股（6611）收報0.325元，升10.17%；原生態牧業（1431）收報0.185元，升8.82%；大唐新能源（1798）收報2.04元，升8.51%。
下跌異動股，包括，佳民（8519）創上市新低，見0.02元，收報0.022元，跌24.14%；普天通信（1720）收報0.154元，跌13.48%；中原銀行（1216）創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌12.86%；富臨（1443）收報0.175元，跌12.5%；艾美疫苗（6660）收報17.42元，跌12.11%；迪臣發展（0262）平上市低位0.052元，收報0.052元，跌11.86%；旭輝永升服務（1995）見52周低2.04元，收報2.07元，跌10.78%；旭輝（0884）創上市新低，見0.51元，收報0.52元，跌10.34%；金禧國際（0091）收報0.114元，跌10.24%。
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