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「示範房企」旭輝 正式違約

曾是「示範房企」的內房民企旭輝（0884）正式違約。據彭博社報道，旭輝一隻港元可轉債受托人中國建設銀行（亞洲）在歐洲清算銀行（Euroclear）公告表示，旭輝未能兌付原應於10月8日（上周六）到期的利息。

報道指，受托人中國建設銀行（亞洲）指旭輝未能償付利息款構成違約事件，而根據彭博匯總數據，這筆可轉債有8,800萬港元的利息款於10月8日到期。

此外，旭輝一筆2027年到期4.375%美元票據的兩位持有人指，尚未收到原應於周三（10月12日）到期的利息，涉及利息總數為914萬美元，不過上述債券設有30天寬限期，故暫時旭輝仍未正式違約。報道指，旭輝暫未回應置評要求。

連日來旭輝違約的負面消息籠罩本港內房股，今日再拖冧板塊股價，早市旭輝與被揣測將步其後塵的碧桂園（2007）分別暫跌10.34%及8.5%﹔其他龍頭民企或示範房企亦要跟跌，當中龍湖（0960）暫跌3.62%、新城發展暫跌2.87%、美的置業（3990）暫跌2.55%、中海外（0688）暫跌2.49%、萬科（2202）暫跌1.75%及潤地（1109）微跌0.82%﹔小型內房中，時代中國暫跌5.63%、合景泰富（1813）暫跌3.26%、雅居樂（3383）暫跌1.63%。

而物管股亦無運行，旭輝永升（1995）暫跌10.78%、碧桂園服務（6098）暫跌9.7%、雅生活（3319）暫跌6.41%、融創服務（1516）暫跌6.15%、新城悅（1755）暫跌4.74%、合景悠活（3913）暫跌3.88%、華潤萬象（1209）暫跌2.67%，僅中海物業（2669）反升1.18%。

 

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