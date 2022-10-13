報道指，據悉在考慮放寬房地產稅和簽證的限制，以設法遏制因疫情造成的人才流失，這股態勢威脅到香港作為國際金融中心的地位。這些措施可能會納入行政長官李家超施政報告中。

報道引述消息指，正在考慮的措施之一是讓香港公司更容易在13個優先行業僱用非本地勞工，包括資產管理、金融科技和環境、社會和治理金融服務。公司從內地或國外招聘之前，不再需要經歷一個漫長的過程來證明他們已努力招聘當地人士擔任這些職位。

部分人士表示，政府也可能放寬對非居民購房者需要支付的15%印花稅規定，這些勞工在香港停留一定年限後可能會獲得退還部分或全部稅款。目前尚不清楚最短期限是多少，以及是否所有非居民購房者都適用。

政府未有立即回應彭博社查詢。

另一方面，新加坡6月份人口按年增長3.4%，香港則減少1.6%，據報，為扭轉這趨勢並吸引勞工返回香港，官員們正在考慮一種新的簽證形式，以使非本地人更容易在香港工作，但沒有透露細節。消息指，正討論的其他措施包括向一些高技能專業人士提供現金補貼，以及設立一個特定的政府部門來吸引和管理內地和海外工人和投資。他們說，細節仍可能有變。

香港的公司如果不須先證明其在向外地尋找關鍵專業人士之前曾經設法招聘本地工人，這項措施將使香港與新加坡有所區別，新加坡的公司對外國僱員設有上限。

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