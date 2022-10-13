「匯豐大灣區ESG指數」屬市場首項同類型指數， 將於每季度定期更新，以審視區內整體市場趨勢及政策走向， 並會於城市、行業及企業層面作詳細分析。

匯豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示：推出大灣區ESG指數， 期望為區內企業和行業提供實用的參考， 幫助他們制訂符合自身發展需求的ESG策略及實行計劃。

「匯豐大灣區ESG指數」採用結合宏觀和微觀的評估方式， 利用系統化數據分析，審視大灣區多個可持續發展範疇的表現， 包括環境風險、社會經濟發展、公司管治及可持續投融資。 除了編制大灣區ESG區域指數，亦會就城市、 重點行業及公司發展發布子指數（sub-index）。

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