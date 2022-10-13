英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）澄清緊急買債措施將按原訂計劃於周五結束後，英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）警告，若英國金融市場下周開市時再現動盪，英倫銀行需為此承擔責任。關浩霆在美國華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）年會期間向天空新聞表示，英倫銀行撤回托市措施後出現任何動蕩，都是「行長的問題」。
彭博社形容，關浩霆和英國政府準備讓貝利成為市况潛在動盪的替罪羊。
貝利此前向英國的養老基金發最後通牒，警告它們務必在周五完成執倉。但為遏止債息向上，英倫銀行周三的買債規模達到44億鎊（約385億港元），是緊急買債啟動以來最高。
關浩霆在9月23日提出價值450億鎊（約3942億港元）的刺激經濟計劃，但沒有詳述如何籌集資金，打擊市場對英國政府財政穩健的信心，令英國資產被大舉拋售，促使英倫銀行在9月28日啟動緊急買債措施托市。英國首相卓慧思昨重申，不會改變減稅計劃，亦無意削減公共開支。
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